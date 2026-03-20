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宇樹科技申上海IPO受理 擬集資42億人民幣 勢成「人形機械人第一股」 創辦人年僅36歲

股市
更新時間：18:04 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:04 2026-03-20 HKT

據上交所網站信息披露，內地機械人初創公司宇樹科技的科創板IPO申請已獲受理，擬集資金額42.02億元人民幣，有望成為科創板「人形機械人第一股」。

「杭州六小龍」之一的宇樹科技，其機械人在2025年亮相央視春晚，載歌載舞，備受矚目。國家主席習近平去年與科技企業家會面，宇樹科技創辦人王興興亦列席其中，更獲安排發言，會後他表示「在場的所有民營企業家都感受到了總書記的鼓舞，讓大家對未來企業的方向奠定了一個很好的基石，讓大家放開自己的手腳。」

該公司的人形機械人在2026年央視春晚再度亮相，帶來了升級版的武術表演《武BOT》。其最新的人形機械人G1、H2與真人武術演員同台，流暢地完成了後空翻、倒退跨越障礙等高難度動作，更手持長棍、雙節棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，再成為內地熱話。

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去年出貨量逾5500部

成立於2016年的宇樹科技，去年6月完成的C輪融資，當時投資方包含中國移動、騰訊、阿里等。宇樹科技控股股東。宇樹科技於去年11月中已完成上市輔導工作，據去年7月的上市文件披露，公司實際控制人為王興興，合計控制公司34.7630%股權。

該公司今年初透露，去年人形機械人出貨量超過5,500部，訂單量比出貨量更高；而去年本體量產下線數量超過6,500部。宇樹當時公布的數據，顯著高於多家市場研究機構的預估數值。

王興興早前透露，宇樹科技2025年的人形機械人出貨量已居全球第一。今年目標出貨量將達到1萬至2萬台。

王興興自少有數理天份

宇樹科技創辦人王興興年僅36歲，1990年出生於浙江余姚一個普通家庭，據報從小極其內向，是「偏科天才」，英語成績尤其糟糕，「單詞就是記不住」，在高中數百場英語考試中，他只及格過3次，但數理化成績優異。

他從小亦展現出驚人科技知識，小學時期曾搗鼓出一款風力小車，初中則嘗試手工製作微型渦輪噴氣發動機。2009年，王興興考入浙江理工大學機電專業，對人工智能和神經網絡產生了濃厚興趣，開始把愛好變成現實，僅用200元成本就做出了雙足機械人。

王興興在進入上海大學讀研究生後，在導師支持下研發出XDog四足機械人，發現「那些頂尖大學的人也不過如此」。他所研發的機械人「比海外頂尖教授的實驗室做的還要好一些。」

工作兩個月便辭職創業

王興興畢業後被深圳大疆錄用，但僅工作兩個多月後便辭職創業，創立宇樹科技，最先選擇研發四足機械人，七八年間從每秒3.3米奔跑速度的Laikago，到成本壓縮至9.9萬元的通用人形機械人G1，令宇樹科技成為「杭州六小龍」之一。

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