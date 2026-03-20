李寧羽毛球拍年銷550萬塊 CEO錢煒：開始領先市場 籃球品類續加大投入

李寧（2331）執行董事及聯席行政總裁錢煒表示，集團主動放棄單靠服裝走量的模式，堅持回歸專業器材本質，轉型成效顯著。錢煒稱，「我們走了一條難，但正確的路」。他指出，目前李寧的器材類產品已佔羽毛球品類約85%，年銷球拍高達550萬塊，表示「我們的羽毛球裝備，已經逐步不是追趕市場，而是開始領先市場」。

跑步品類收入佔比31%

跑步品類同樣獲得增長，收入佔比已升至31%，年銷專業跑鞋達2600萬雙。錢煒稱集團已明確目標，將跑步品類「從相對優勢轉為絕對優勢」，力爭成為消費者心中第一的專業跑步品牌。戶外品類成立僅兩年流水規模也突破十億元，按年增113%。



針對籃球品類行業持續低迷，錢煒表示，「籃球不止損，只會加大投入」。他強調，籃球作為三大球核心板塊，戰略地位極為重要，集團不會因短期行業低迷削減投入，反而會持續加強研發、體育資源、渠道及營銷布局。錢煒亦強調，「企業做的是長遠未來，不是只看眼前賬面好看」，集團堅持長期主義，主動控量穩價維護品牌價值，静待行業回暖搶佔市場份額。與此同時，他說，集團金標系列快閃店效超預期，上海旗艦店即將亮相，高端化布局正穩步推進。

去年純利29.4億跌2.6%

李寧2025全年業績實現收入296億元（人民幣，下同），按年上升3.2%；純利29.4億元，按年減少2.6%；每股基本收益113.91分。末期股息每股23.36分，同比增長12.7%。集團整體毛利率49%，輕微回落0.4個百分點。今日李寧股價早段最大升幅13%，高見22.38港元，其後維持升逾10%。

渠道方面，批發渠道收入增長6.3%，收入佔比升至46.6%；電商渠道收入上升5.3%，佔比維持31%；直營渠道受門店調整及消費場景轉移影響，收入下跌3.3%，佔比23%。2025年集團門店總數7609家，按年淨增24家，李寧主品牌門店調整減少26家，青少年品牌門店新增50家。

重點突破女性與青少年消費群

錢煒表示，未來業績增量主要來自核心專業品類提質增效、現有7600餘家門店店效提升，以及戶外、金標等新賽道、新渠道落地放量。

錢煒表示，集團經營基調確立為務實基礎、積極拓展，但「穩健不等同保守，該攻則攻、該守則守」。他說未來公司將聚焦核心品類深耕，發力戶外等新賽道，重點突破女性與青少年消費群體。