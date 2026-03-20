5新股今起認購 德適一手入場費近5700元 華沿機器人引入10基石投資者

港股今日再有5隻新股招股。其中今日（20日）起招股的分別有醫學影像產品研發商德適（2526）、中醫醫院同仁堂醫養（2667）、碳化硅外延芯供應商瀚天天成（2726）、AI計算機視覺解決方案提供商極視角（6636）、協作機器人公司華沿機器人（1021），五隻新股均於下周三（25日）截止認購，並預期於3月30日掛牌。

德適去年首9個月收入 按年升4倍

德適擬發行799.9萬股，一成香港公開發售，招股價介乎95.6至112.5元，集資約7.6億元，每手50股，一手入場費5681.73元，華泰國際為獨家保薦人，是次招股未有引入基石投資者。

德適為一家專注於開發醫學影像產品及服務的醫療器械公司。目前已開發出多元化的產品組合，可有效提升診斷效率及服務質量，包括六款醫學影像軟件產品，為註冊階段核心產品AI AutoVision、一款商業化產品 AutoVision，以及四款臨床前階段候選產品；三款商業化醫療設備；及四款主要試劑及耗材。

業績方面，收入主要來自醫學影像軟件及醫療設備、技術許可，以及分析及諮詢服務。去年首9個月收入為11.16億（人民幣，下同），按年升469%，毛利為8.47億，按年升908%。期內虧損為3664.9萬元，收窄27.8%。

至於是次所得款項淨額用途，約49%將分配至核心產品AI AutoVision的研發及商業化；約10%將分配至其他醫學影像軟件候選產品及醫療器械的研發；約20%將分配至加強iMedImage基座模型及人工智能技術以及加強技術許可業務；約8%將分配至加強在中國的商業化能力及市場滲透；約5%將分配至擴大在全球市場的業務；及約8%將分配至尋求醫療價值鏈中的上下游參與者的戰略合作及投資機遇。

中國非公立中醫院醫療行業龍頭

同仁堂醫養擬發行1.08億股，一成香港公開發售，招股價介乎7.3至8.3元，集資約7.71億元，每手500股，一手入場費4191.85元，中金為獨家保薦人，基石投資者為航空港科技資本、Aurora SF，合共認購3.89億。

同仁堂醫養是同仁堂旗下一家戰略性聚焦於中國中醫醫療服務的附屬公司，為個人客戶提供全面中醫醫療服務，為機構客戶提供標準化管理服務，並提供各種健康產品及其他產品。同仁堂醫養已建立分級中醫醫療服務網絡，包括12家自有線下醫療機構及一家互聯網醫院，以及12家線下管理醫療機構。

按2024年總門診人次及住院人次計，是中國非公立中醫院醫療服務行業中最大的中醫院集團，市場份額為1.7%。按2024年中醫醫療服務總收入計，以0.2%的市場份額在非公立中醫院醫療服務行業中排名第二，其市場規模佔同年中國中醫醫療服務行業市場總規模的46.5%。

業績方面，收入主要來自中醫醫療服務、管理服務；及銷售健康產品及其他產品。去年首9個月，收入為8.6億（人民幣，下同），按年升3.04%。毛利為1.6億，按年升9.87%，期內利潤為2400萬，較同期收窄9.8%。

至於所得款項，47.5%將用於擴充中醫醫療服務網絡；23.6%用於提升中醫醫療服務能力； 18.9%償還若干未償還銀行貸款；10.0%作為營運資金及其他一般企業用途。

全球最大碳化硅外延供應商

瀚天天成擬發行2149.21萬股，一成香港公開發售，招股價為76.26元，集資約15.6億元，每手50股，一手入場費3851.46元，中金為獨家保薦人，基石投資者為廈門先進製造業基金，認購7.7億。

瀚天天成為全球碳化硅(SiC)外延行業的領導者，主要從事用於製造碳化硅半導體器件的碳化硅外延晶片、元件的研發、量產及銷售。該公司客戶運用碳化硅外延晶片製造功率器件，廣泛應用於電動汽車、充電基建、可再生能源、儲能系統等 下游應用。根據灼識諮詢的報告，自2023年來，按年銷售片數計，瀚天天成是全球最大的碳化硅外延供應商，2024年的市場份額超過30%

業績方面，去年首9個月收入為5.4億，按年跌33.8%；毛利為1.37億，按年跌52.02%；期內利潤為2115萬，按年跌82.1%。

至於所得款項淨額，約71%將用於在未來五年以嚴謹且審慎的方式擴大碳化硅外延晶片產能，以滿足不斷增長的市場需求；約19%將用於碳化硅外延晶片研發， 以提升技術能力並鞏固技術優勢；及約10%將用作營運資金及一般公司用途。

極視角一手入場費2020元

極視角擬發行1248萬股，香港公開發售佔5%，招股價為40元，集資約4.34億元，每手50股，一手入場費2020.16元，中信為獨家保薦人，基石投資者為GKI及政金國際，合共認購4720萬元。

極視角是中國一家AI計算機視覺解決方案提供商，為各行各業的企業提供涵蓋開發、 部署及管理的端到端企業級解決方案。此外，亦提供具有商業可行性的大模型解決方案， 在賦能企業進行數字化轉型方面已成功實現擴張。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年的收入計，極視角於中國新興企業級計算機視覺解決方案市場中排名第八。

業績方面，首9個月收入為1.36億（人民幣，下同），按年升71.6%；毛利為6114.4萬，按年升96.2%；期內虧損為3630萬，按年擴大33.7%。

至於所得款項淨額， 約60%將用於增強研發能力，包括約40%的所得款項淨額將用於大模型及AI基礎設施建設；及約20%的所得款項淨額將用於升級AI-PaaS中間件；約30%將用於提升商業化能力，包括約25%的所得款項淨額將用於建立多元化營銷網絡；及約5%的所得款項淨額將用於實施全球發展戰略；剩餘款項約43.4百萬港元將用於提供營運資金及一般企業用途。

華沿機器人引入十位基石投資者

華沿機器人擬發行8078.5萬股，5%香港公開發售，招股價為17元，集資約12.8億元，每手200股，一手入場費3434.29元，中金及德銀為聯席保薦人，基石投資者包括HHLRA、廣發基金、大摩MSIP、晟信集團、灝浚投資及華泰資本、Eternal Summer、Shrewd Pioneer、全順、VVC Technology，認購金額合共9840萬美元。

華沿機器人是一家協作機器人公司，從事面向工業自動化應用的協作機器人及核心運動部件的研發、生產和銷售。根據弗若斯特沙利文，2024年全球協作機器人市場收入達人民幣75億元，佔整體全球機器人市場收入人民幣4,316億元的約1.7%。

華沿機器人的協作機器人產品組合分為E系列和S系列兩個主要產品類別，二者均集成自研的HRC具身智能控制平台。

業績方面，去年首9個月收入2.8億元（人民幣，下同），按年增加36.2%，期內由盈轉虧，為1558.8萬元，較2024年同期錄得利潤的903.7萬元，變動幅度達272.5%。

至於所得款項，約55%將於未來五年用於提升研發能力；約20.0%將於未來五年用於全球業務發展，強化市場領導地位；約15%將於未來五年用於升級並擴建生產能力；約10%將用於營運資金及一般企業用途。

