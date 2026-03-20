港股250日線不容再失｜古天后

3月20日，大致多雲，有幾陣微雨。油價高企，能源價格持續向上，市場對今年減息預期大成，甚至有交易員預期聯儲局今年未能減息，美股周四早段進一步受壓。道指早段再跌500點；但美國批准部分俄羅斯原油的交付與銷售，消息令油價高位倒跌，道指曾倒升22點。美市收市，道指報收46021點，跌203點或0.44%；標指下跌18點或0.27%，報6606點；納指跌61點或0.28%，報22090點。阿里巴巴(9988)公布業績，成績表令市場失望，ADS股價急跌逾7%；拖累夜期及ADR回落至25300水平。

市場估計今年未必減息，貴金屬遭拋售，現貨金價連跌7天，曾挫6.55%，至最低4502.8美元，相信有唔少去槓桿及止損盤遭強制平倉，令跌勢加劇。早段以科技股為主納指一度跌1.36%，當中，Tesla股價收市挫3.2%。美國最大記憶晶片生產商美光科技(Micron)預測本年度資本開支將超過250億美元，觸發市場憂慮投資過度，股價曾跌8.8%，收市仍挫3.8%，Nvidia跌1%。Uber宣布斥資12.5億美元投資Rivian自動駕駛車隊，股價先升後跌1.7%；波音跌2.3%，為跌幅最大道指成份股，麥當勞跌1.9%，3M跌1.6%；油股雪佛龍跟油價升1.4%，為表現最強道指成份股。

摩通下調標指年底目標至7200點

東方匯理(Amundi)資產管理首席投資總監Vincent Mortier於彭博電視訪問中指出，環球市場對伊朗衝突持續時間迅速轉為更悲觀，如今估計可能長達幾個月而非幾個星期完。摩根大通策略員Dubravko Lakos-Bujas直言投資者對伊朗戰爭掉以輕心，仍然假設衝突好快結束，因此未有反映能源價格急升對經濟造成潛在傷害風險，一旦戰事持續，對應此情景，將標指今年底目標由7500點削至7200點。大摩將聯儲局恢復減息時間從6月押後到9月。美國10年期債息曾揚7.1個基點，至4.329厘，對息口較敏感嘅2年期債息一度抽高18.03個基點，至3.9532厘。美滙指數一度倒跌1.11%，至98.98，日圓揚升1.48%，至157.51兌每美元。

中東戰事升級，不僅油價回升，喺美國預期貨幣政策有機會因通脹重燃變得緊縮後，金銀價格急跌。由於近數月金銀投機成份愈來愈高，加上少資金以槓桿炒作，金銀價格急跌，跌破關鍵支持位後，觸發大量止蝕訂單，不少倉位被強制平倉，加劇跌勢。而相關拆倉活動，亦進一步引發周四環球股市進一步下滑，港股亦捱沽。昨日恒生指數低開474點，盤中最多跌576點至25449點低位，收市跌524點或2.01%，報收25500點。不過成交額增至3062億元，雖然有一定沽壓，但樂觀少少睇，呢個水平資金亦願意接貨。

先觀察能否企穩24450密集區底部

至收市後阿里巴巴(09988)公布業績，利潤與收入均未符預期，令市場失望，其股價於ADR急挫逾7%，低見122元水平，加上美股早段跌勢持續，令夜期一度急跌至25100點水平，其後美股跌幅收窄，夜期反彈至25300點水平，ADR對應恒指亦跌近200點至25300點水平。不過於亞洲時段，美股期貨見反彈，黑期亦重返25400點水平，料今早港股略為低開。留意今早如無法企穩25300點水平，有機會回試夜期低位，再度考驗250日線約25100點水平，一旦跌穿則有機會重返本月低位約24900點，甚至下試期指低位24700點水平，甚至24600點水平，剛好24600-24900點為下一個牛證重貨區，不排除跌穿25000點水平，借勢向下回收該批牛證。至於反彈阻力重重，期指昨日成交密集區為24450-24650點，先觀察大市能否企穩24450密集區底部，如企穩則上方反彈阻力為25550/25650/25750點。25650點為期指10日線水平，而25700點為現貨10日線所在。如大市未能重返25800點水平，即昨日下跌裂口頂部之上，則能脫險，料考驗250日線及前低位機會大。

古天后