恒指跌223點 阿里績後挫6% 李寧逆市飆9% 專家指通脹憂慮趁機出貨｜港股收市

歐美，日本等國公布將準備共同採取適當措施，保障霍爾木茲海峽的航行安全，加上以色列擬暫停攻擊伊朗的油氣設備，國際油價於亞洲時段回落，不過以業績差過預期為首的重磅股阿里巴巴（9988）一眾科技股拖累大市，恒指周五再跌223點收市，報25277點，連跌兩日，累跌748點。大市成交增至3425億元，逾一周以來最多。北水則大幅轉流出210.05億元。

恒指低開163點，隨著油價回落，早段曾轉升63點，惟阿里沽壓沉重，兼波及同業，恒指再轉跌，最多跌379點，全日收報25277點，跌223點。國指收報8574點，跌121點；科指收報4872點，跌123點，跑輸大市。

全周計，恒指累跌188點，連跌三周，是時隔一年以來最長的單周跌浪；國指累跌97點；科指累跌105點。寧德時代（3750）累升12.4%，為本周表現最佳藍籌股；中國宏橋（1378）累跌12.7%為，本周表現最差藍籌股。

恒指連跌三周 阿里和小米拖累大市逾210點

阿里巴巴（9988）上季經調整淨利潤167.1億元人民幣，按年下跌67%，差過市場預期，同時各大行下調阿里目標價，阿里巴巴大跌6.3%，收報123.7元；另外小米（1810）新車周四推出，兼宣佈未來三年三年在AI 的投入逾600億元，小米股價瀉8.6%，收報33.2元，為表現最差藍籌股， 上述兩股合計拖低恒指逾210點。其他科技股亦受波及，沽壓沉重。騰訊（700）跌1%，收報508元；京東（9618）挫1.9%，收報108.6元；快手（1024）走低2.8%，收報53.8元；美團（3690）跌1.9%，收報79.15元。

汽車股和油金股走勢不一 吉利逆市升6.4%

汽車股走勢不一。吉利（175）獲大行今明兩年上調盈利預測，同時旗下極氪新車市場銷售熱烈，吉利逆市升6.4%，收報19.52元；理想（2015）漲1.2%，收報66.8元；比亞迪（1211）走高0.6%，收報103.8元；蔚來（9866）下滑1.3%，收報46.52元；小鵬（9868）績前大跌5.1%，收報71.6元。

於亞洲時段，國際油價回落，則金價則見回升。惟油金股各自發展，中海油（883）升2.7%，收報30.38元；中石油（857）漲1.7%，收報10.91元；紫金（2899）跌1.4%，收報34.22元；同系的紫金國際（2259）揚5.5%，收報176.1元。

李寧去年業績勝預期 股價逆市升8.6%

外電報道，電車巨頭特斯拉正尋求從中國供應商手中採購價值29億美元的光伏生產設備。港股光伏太陽能走強，鈞達股份（2865）漲1.3%，收報35.64元；信義光能（968）揚3.3%，收報3.44元；福萊特玻璃（6865）升2.1%，收報9.59元。

個股方面，李寧（2331）去年業績勝預期，兼績後獲大和、里昂唱好，股價逆市走高8.6%，收報21.44 元，為表現最佳藍籌股；瑞銀指，聯通（762）季績未達市場預期，股價挫3.3%，收報7.29 元。

黃敏碩：恒指或要至24500點才有支持

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩表示，市場正借阿里巴巴等業績消息進行調整，加上國際油價的升高愈發引起市場對於全球經濟的通脹憂慮，因此港股週五繼續向下。他續指，預期短期內港股業績的情況和美國等國家地區的通脹變化是影響港股走勢的重要因素，若短期內恒指失守25000點關口，或要回落至24500點才有一定支持。

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港股好淡爭持，恒指今早低開163點後，曾倒升63點，其後轉跌最多203點，中午收報25340點，跌160點或0.63%，成交額1,541.96億元。

科指半日跌84點或1.71%，報4911點。騰訊（700）跌0.48%；美團（3690）跌1.85%；京東（9618）跌3.61%。阿里巴巴（9988）績後曾挫6.4%，低見123.5元，中午收報124.4元，跌5.75%。

小米新SU7開售34分鐘訂單1.5萬張

小米（1810）發佈新款SU7，據報開售34分鐘內，確認訂單已達1.5萬張，惟股價曾挫7.2%低見33.68元。中午收報33.8元，跌6.93%。

吉利（175）獲大行今明兩年上調盈利預測，半日升6.97%。其餘汽車股，理想（2015）升3%；比亞迪（1211）升1.84%；蔚來（9866）及小鵬（9868）分別跌0.17%及3.38%。

李寧（2331）績後大升10.6%，報21.86元。大和、里昂的報告均指李寧業績勝預期，分別維持「買入」及「持有」評級。

聯通遭削目標價 半日跌逾3%

聯通（762）半日跌3.84%，去年全年純利升1%至208.2億人民幣，末期息降至13.29分人民幣；里昂指去年下半年表現令人失望，目標價由11元降至8.8元。

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0930：國際油價周四先升後跌，美股先挫後回穩，道指早段一度滑落491點，收市跌203點或0.44%，報46021點；標指跌18點或0.27%，報6606點；納指跌61點或0.28%，報22090點，反映中國概念股表現的金龍指數跌1%，報6945點。

布蘭特期油周四曾急升至119.13美元，後因一系列消息影響，大幅回落，收報108.65美元。據報法國、英國、德國、意大利、荷蘭和日本準備共同採取適當措施，保障霍爾木茲海峽的航行安全。以色列總理內塔尼亞胡亦稱，以方將暫停空襲伊朗能源設施。美國財政部長貝森特受訪時表示，或通過釋放戰略石油與解除部分伊朗石油制裁來平抑油價。

另外，市場預期聯儲局年內或減息無望，黃金急挫至近4500，白銀一度重挫12%。

港股方面，恒指今早低開163點，開報25337點。騰訊（700）跌1.55%，報505元；京東（9618）跌2.07%；美團（3690）則升1.05%。

阿里巴巴（9988）績後挫6.43%，報123.5元。上季經調整淨利潤167.1億元人民幣，按年下跌67%；收入2848.43億元，按年增長2%，均差過市場預期。

小米低開2.25%

小米（1810）正式發布新一代電動車「小米SU7」，董事長兼首席執行官雷軍表示，未來3年預計在大模型、具身智能、AI應用等領域至少投入600億元人民幣，今年在AI領域的研發和資本投入將超過160億元。今早股價低開2.25%。

長和（001）及長實集團（1113）績後分別升1.75%及0.26%。長和去年全年基本盈利223.1億元，按年增長7.1%。末期息派每股1.602元，增派6%。長實集團去年投資物業重估前溢利119.6億元，按年增加2.7%。末期息派每股1.39元，按年增3%。

李寧績後升7%

李寧（2331）高開7.84%，去年全年賺29.4億元人民幣，按年下跌2.6%。

國際油價今早繼續下滑，中海油（883）跌2.36%，中石油（857）跌0.46%；山東墨龍（568）挫7%。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股261.9億港元。盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別獲淨買入146.51億港元、53.23億港元、34.28億港元；小米集團(1810)、中芯國際(981)分別遭淨賣出8.72億港元、2.18億港元。

