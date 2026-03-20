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恒指低開163點 阿里績後挫6% 國際油價下滑 中海油跌2% 山東墨龍挫7%｜港股開市

股市
更新時間：09:29 2026-03-20 HKT
發佈時間：09:29 2026-03-20 HKT

國際油價周四先升後跌，美股先挫後回穩，道指早段一度滑落491點，收市跌203點或0.44%，報46021點；標指跌18點或0.27%，報6606點；納指跌61點或0.28%，報22090點，反映中國概念股表現的金龍指數跌1%，報6945點。

布蘭特期油周四曾急升至119.13美元，後因一系列消息影響，大幅回落，收報108.65美元。據報法國、英國、德國、意大利、荷蘭和日本準備共同採取適當措施，保障霍爾木茲海峽的航行安全。以色列總理內塔尼亞胡亦稱，以方將暫停空襲伊朗能源設施。美國財政部長貝森特受訪時表示，或通過釋放戰略石油與解除部分伊朗石油制裁來平抑油價。

另外，市場預期聯儲局年內或減息無望，黃金急挫至近4500，白銀一度重挫12%。

港股方面，恒指今早低開163點，開報25337點。騰訊（700）跌1.55%，報505元；京東（9618）跌2.07%；美團（3690）則升1.05%。

阿里巴巴（9988）績後挫6.43%，報123.5元。上季經調整淨利潤167.1億元人民幣，按年下跌67%；收入2848.43億元，按年增長2%，均差過市場預期。

小米低開2.25%

小米（1810）正式發布新一代電動車「小米SU7」，董事長兼首席執行官雷軍表示，未來3年預計在大模型、具身智能、AI應用等領域至少投入600億元人民幣，今年在AI領域的研發和資本投入將超過160億元。今早股價低開2.25%。

長和（001）及長實集團（1113）績後分別升1.75%及0.26%。長和去年全年基本盈利223.1億元，按年增長7.1%。末期息派每股1.602元，增派6%。長實集團去年投資物業重估前溢利119.6億元，按年增加2.7%。末期息派每股1.39元，按年增3%。

李寧績後升7%

李寧（2331）高開7.84%，去年全年賺29.4億元人民幣，按年下跌2.6%。

國際油價今早繼續下滑，中海油（883）跌2.36%，中石油（857）跌0.46%；山東墨龍（568）挫7%。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股261.9億港元。盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別獲淨買入146.51億港元、53.23億港元、34.28億港元；小米集團(1810)、中芯國際(981)分別遭淨賣出8.72億港元、2.18億港元。
 

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