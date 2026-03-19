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中聯通去年純利增1% 全年息多3% 董事長：嚴控資本開支聚焦算力投資

股市
更新時間：21:29 2026-03-19 HKT
發佈時間：19:13 2026-03-19 HKT

中聯通（762）去年全年純利208.16億元（人民幣，下同），按年增長1%。末期息派每股0.1329元，連同中期股息0.2841元，全年股息合計0.417元，按年提升3.1%，派息率提升至61.3%。

戰略新興產業收入佔逾86%

中聯通董事長兼首席執行官董昕表示，公司把握新一輪科技和產業創新機遇，落實「人工智能+」行動，其戰略性新興產業收入佔比超過86%；而算力業務收入佔比達15.4%，較前一年提升1.1個百分點，人工智能收入按年增長147%。至於國際業務收入136億元，按年增長逾9%，董昕坦言「這個數我們不太滿意，希望未來能夠有兩位數的增長。」

中聯通董事長兼首席執行官董昕表示，今年資本開支將控制在500億元左右，其中算力投資佔比將超過35%。
中聯通董事長兼首席執行官董昕表示，今年資本開支將控制在500億元左右，其中算力投資佔比將超過35%。

今年資本開支約500億 算力投資佔比逾35%

去年全年資本開支542億元，佔服務收入比例降至16%，中聯通指，通過深化共建共享、打造極簡網絡，年化節省營運成本13.5億元。董昕預計，今年資本開支將控制在500億元左右，其中算力投資佔比將超過35%，直言「除非是重大可盈利或必須務勞的項目之外，我們將要嚴格控制下去。」

中聯通去年算力業務收入佔比達15.4%，較前一年提升1.1個百分點，人工智能收入按年增長147%
中聯通去年算力業務收入佔比達15.4%，較前一年提升1.1個百分點，人工智能收入按年增長147%

服務收入微增至3477億

期內中聯通營業收入3922.23億元，按年上升0.7%；當中服務收入為3477.38億元，增長0.5%，銷售通信產品收入444.85億元，增長2%。

用戶總量突破12億

中聯通去年連接用戶總量突破12億戶，按年增長1.1億戶，其中移動和寬帶用戶淨增超過2000萬戶，融合業務滲透率超過78%，融合套餐每戶平均收入ARPU保持100元以上。至於物聯網規模突破7億戶，車聯網市場鞏固領先優勢。網絡覆蓋方面，移動網絡人口覆蓋率超過99%，5G-A基站部署超過330個城市，萬兆光網在100多個城市試點商用。

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