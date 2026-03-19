阿里巴巴上季經調整淨利潤跌67%遜預期 美股盤前再跌4% 千問月活用戶突破3億

阿里巴巴（9988）截至12月31日止季度經調整淨利潤167.1億元（人民幣，下同），按年下跌67%；收入2848.43億元，按年增長2%，均差過市場預期。主要由於加大對即時零售、用戶體驗及科技的投入，部分被雲業務增長及營運效率提升所抵銷。阿里美股（BABA）盤前跌4%。

CEO吳泳銘：AI成主要增長引擎

阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，AI是集團主要增長引擎之一，阿里雲收入增長36%，AI相關產品連續10季錄得三位數增長，MaaS平台業務亦高速增長，構建雲業務新增長引擎。他稱，千問App與阿里消費生態加速融合，帶動新用戶增長及交易活躍度，千問全端月活躍用戶（MAU）已突破3億名，AI智能體（又稱AI代理）進入規模化辦事時代，未來將依託「大模型+雲+芯片」全棧AI能力，繼續在AI to B及to C方向發力。

CFO徐宏：即時零售UE改善 資金儲備穩健

阿里首席財務官徐宏表示，AI+雲業務快速增長增強集團加大投入的信心，將鞏固全棧AI技術優勢；消費業務方面，即時零售擴大規模的同時，單位經濟模型（UE）持續改善。他稱，阿里強勁資金儲備及穩健現金生成能力，將為持續戰略投資提供保障。

中國電商收入增6% 即時零售收入增速56%

中國電商集團季度收入1593億元，按年增長6%，其中即時零售業務收入208.42億元，按年大升56%，主要受惠2025年4月推出的「淘寶閃購」帶動訂單量增長。客戶管理收入1026.64億元，按年增長1%，增速放緩主要由於成交放緩及基礎軟件服務費影響消退。中國電商集團經調整EBITA錄得346.13億元，按年下降43%，主要是對即時零售、用戶體驗以及科技的投入所致。

阿里指，即時零售業務推動淘寶App月活躍消費者按年雙位數增長，購買力最強的88VIP會員數量亦按年雙位數增長，突破5900萬名。

國際業務虧損收窄59%

阿里國際數字商業集團季度收入392億元，按年升4%，由速賣通及其他國際業務增長帶動，部分被Lazada收入下降抵銷。國際業務經調整EBITA為虧損20.16億元，按年收窄59%，主要由於速賣通運營效率的顯著提升。

雲業務收入增36%

雲智能集團季度收入432.84億元，按年增長36%，主要由公共雲業務帶動，其中AI相關產品採用量提升。

至於盒馬、菜鳥、高德、千問C端事業群等「所有其他」分部收入673.4億元，按年下跌25%，主要由於處置高鑫零售及銀泰業務，以及菜鳥收入下降所致，部分被盒馬及阿里健康收入增長抵銷。分部經調整EBITA為虧損97.92億元，蝕幅擴大2.08倍，主要由於對技術業務的投入增加所致。