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長實全年核心溢利及末期息增3% 指本港樓市回復動力 續受政策及利率主導

股市
更新時間：18:02 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:02 2026-03-19 HKT

長實集團（1113）去年投資物業重估前溢利119.6億元，按年增加2.7%。末期息派每股1.39元，按年增3%，全年共派1.78元，多2.3%。長實主席李澤鉅表示，香港及內地一直為其重要市場，而本港住宅物業交投逐漸回復動力，樓市將繼續受房屋土地政策及利率走向主導。

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李澤鉅：科技為全球商業格局帶來顛覆性轉變

李澤鉅表示，全球正處於前所未有的地緣政治不確定時期，既有國際秩序正經歷轉型，而區域衝突使情況越加複雜；與此同時，科技迅速發展及持續氣候挑戰，將為全球商業格局及人才與資本資源配置帶來顛覆性轉變。

秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則

李澤鉅稱，長實恪守嚴謹財務管理紀律，以保持雄厚財務實力與充裕流動資金優勢，並將繼續秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，，靈活調配資金以適時把握合適機遇，創造穩定回報與經常性收入。

長實指，本港物業印花稅稅率下調、按揭息率偏低，以及發展商調整售價等多項因素，對住宅物業市場有支持作用。長實將延續審慎策略，物色優質土地儲備作未來發展。

今年推啟德花語海、波老道21號二期等項目

該集團指出，陸續推出黃竹坑Blue Coast及Blue Coast II單位發售，反映市場對住宅物業有穩定需求；而啟德花語海、半山21 Borrett Road第2期及元朗錦泰路等住宅項目，將適時推出市場發售。

物業銷售收益率偏低 Blue Coast銷售虧損需撥備

長實去年物業銷售收入204.49億元，按年大增1.05倍，物業銷售利潤為27.33億元，升23.7%。長實指，香港物業銷售的收益率偏低，主要因為在市況疲弱下，該集團為促進銷售而提供多項折扣優惠，亦為Blue Coast和Blue Coast II的銷售虧損作出撥備，但相信有關撥備足夠抵銷未來確認時的虧損。

租務收入跌2% 香港零售及寫字樓租賃持續淡靜

物業租務收入60.2億元，按年減少1.9%，因內地上海梅龍鎮廣場和商廈於合營期滿後不再提供租金收入，而香港零售和寫字樓物業租賃於年度內持續淡靜，但英國社會基礎設施物業租務收入增加，抵銷部分香港及內地收益減少。而酒店及服務套房業務收入46.54億元，年內訪港旅客及過夜住宿人數持續上升，但過夜旅客的比例較前一年下降。

至於英式酒館業務收入262.27億元，增長7.4%，主要為年度內價格調整及當地貨幣升值所帶動。

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