長和去年基本盈利升7% 末期息多派6% 李澤鉅：地緣政治令出售港口磋商更複雜

長和（001）去年全年基本盈利223.1億元，按年增長7.1%。末期息派每股1.602元，增派6%，全年共派2.312元，增加5%。期內長和收入5072.97億元，增加6.4%，EBITDA總額1291.05億元，升3.2%。

長和主席李澤鉅表示，地緣政治壓力引發與巴拿馬政府的法律爭議，並影響長和在當地貨櫃碼頭業務；而該集團與潛在交易對手就可能出售集團的巴拿馬、香港及內地以外全球港口業務權益的新安排，而進行的持續磋商，亦變得更為複雜。

李澤鉅：關稅及國家安全制度出現前所未見變化

他稱，去年主要經濟體增長步伐放緩，地緣政治緊張局勢持續且不斷加劇，導致關稅、制裁、出口管制及國家安全制度出現前所未見的變化，促使投資及貿易環境波動不定，並改變資本及貿易流向的格局。

李澤鉅指出，長和各業務於2026年將面臨或意想不到的新挑戰，但將一如既往維持嚴謹資本分配、現金流及負債管理，並保持強健的財務狀況，以確保其一直維持穩定表現，同時亦將繼續尋覓重大交易機會以提升股東價值。

長和：多元化業務大幅降低個別不利影響

長和指出，其高度多元化的業務及地域分布，大幅降低個別行業或國家不利發展所帶來的影響。該集團又指，於年內產生強勁的現金流，令其財務狀況維持穩健，截至年底債務淨額對總資本淨額比率為13.9%。

3英國合併錄非現金虧損 不影響現金流及派息

期內長和呈報純利為118.41億元，按年減少30.7%，主要受到3英國與Vodafone英國合併交易造成的109.22億元一次性非現金虧損，長和指，有關虧損不影響該集團現金流和現金結餘，亦不影響派息。

港口收入增長8%

按各業務表現劃分，港口部門錄得收益448.95億元，按年增長8%，EBITDA為174.39億元，升8%。主要由於鹽田及上海港口與亞洲及中東重點貨櫃碼頭的吞吐量增加3%，墨西哥及歐洲港口的倉儲收入上升17%所帶動，惟因市場運費下跌，導致一航運業務聯營公司表現未如理想而部分抵銷。

零售收益升一成 歐亞增長動力良好

零售部門收益總額為2092.67億元，按年增加10%，EBITDA錄得182.38億元，增加11%。長和指，儘管面對經濟阻力，零售部門歐洲及亞洲業務具備良好優勢保持增長動力，中國保健及美容產品業務致力透過改善商品組合、提升現有店舖網絡質素，以及加強線上業務能力，以推動線上及線下人流，以緩解艱難的市況。

電訊業務收益升15% 歐洲3集團續擴客戶數

電訊業務的CKHGT收益為1013.11億元，按年增加15%，撇除3英國合併影響的基本EBITDA為278.17億元，增加15%。長和指，歐洲3集團將於未來5年內透過擴大客戶總人數、拓展核心業務以外服務，以及推行成本效益措施，以提高生產力及降低成本，致力實現穩定的基本業績表現。