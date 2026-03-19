瑞聲去年多賺四成 派息增46% 將轉型至「AI感知構建者」

瑞聲科技（2018）去年全年純利25.1億元（人民幣，下同），按年升39.8%；收入318.2億元，按年升16.4%，毛利率維持22.1%。派末期息每股0.35元，按年升約45.8%，派息比率15%。瑞聲指，AI浪潮正深刻重塑全球產業版圖，該公司正加速從元器件供應商向「AI感知基礎設施構建者」的戰略轉身。

聲學及光學業務收入雙方數增長

從不同業務分部看，聲學業務實現收入83.5億元，增長1.7%，在重點客戶中的市場份額穩中有增。車載聲學業務實現收入41.2億元，增長16.1%，其中期內收購的河北初光和先鋒貢獻收入約3.56億元，瑞聲指進一步擴張市場份額，已躋身全球前十大車載音頻供應商。光學業務收入則57.3億元，增長14.5%，毛利率按年提升5個百分點至11.5%。

另外，電磁傳動及精密結構件業務分部合併收入為117.7億元，按年增長21.3%，主要得益於橫向線性馬達市佔率提升、創新側鍵以及VC散熱板在大客戶最新機型中大規模應用，分部毛利率為24.5%，按年提升1.2個百分點，主要來自高毛利產品收入佔比提升。

微電機技術應用於人形機械人市場

瑞聲指，AI技術正重塑各行各業，該公司將乘勢引領創新，以聲、光、電磁和精密等核心技術平台為支點，積極開拓新興領域，深耕智能座艙、數據中心熱管理、XR及機械人等高增長賽道。該公司續指，人形機械人是未來的廣闊藍海，正將數十年沉澱的微電機核心技術，應用於機械人關節的研發與製造中，而去年下半年的批量出貨只是開始，未來將構建集「電機、傳動、控制」於一體的機械人核心產品矩陣。