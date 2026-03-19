Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東曜藥業午後抽升17% 「星市攻略」率先預告有爆升潛力

股市
更新時間：15:46 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:46 2026-03-19 HKT

生科股東曜藥業（1875）午後升幅擴大，升逾16%高見5.25元。《星島頭條》為讀者捕捉股市機遇的新欄目「星市攻略」昨日（18日）已指出，東曜藥業被市場憧憬成為新一隻易主爆升股。

相關文章：毛記耀才賣盤後先後急漲 憧憬第3隻易主股爆升 背靠巨企有炒注資空間

上半年完成交易 料釋放價值

「星市攻略」昨日指出，藥明合聯（2268）提出自願要約收購東曜藥業全部股份的交易已落實，該股有望繼毛記葵涌（1716）及耀才證券（1428）後，再一隻因易主而爆升的股份。東曜藥業公佈業績，公告亦提到，藥明合聯收購東曜藥業，預計將在2026年上半年完成交易，指「對於東曜藥業而言，這標誌著公司發展將進入價值釋放與規模擴張的全新階段。」

依託藥明合聯品牌與平台優勢

該公司又指，將以融入藥明體系為契機，積極整合資源優勢，著力推進以下戰略佈局，包括依託藥明合聯的品牌與平台優勢，加速構建國際化運營體系，進一步開拓海內外市場，提升產能利用率，增強供應鏈韌性，高效賦能客戶項目推進，實現規模與效率的雙重提升。

加大CDMO研發投入 提升競爭力

同時，將加大針對CDMO業務的研發投入，聚焦前沿技術與關鍵領域突破，持續提升核心競爭力。構建多層次人才發展體系，打造專業化、高素質、複合型團隊；系統優化管理機制與組織效能，強化成本管控，致力於提高CDMO業務的毛利率與整體盈利能力，實現可持續、高質量發展。

東曜藥業2025年度營業收入7.48億（人民幣，下同），按年下降32%，其中，產品銷售收入4.87億元，下降44%，主因市場競爭加劇。全年度由盈轉虧，錄得虧損1億元，上年度純利則為3,475.7萬元；不派息。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
8小時前
台中發生情侶倒斃浴室命案。iStock示意圖
台中恐怖情侶雙屍案 年輕男女全身鮮血倒斃浴室
兩岸熱話
17小時前
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
02:13
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
7小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
5小時前
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
2小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
5小時前
潘迪生女兒潘楚穎豪門學霸再升級 繼承父母優良基因創成就高峰 與「最強後母」楊紫瓊親如母女
潘迪生女兒潘楚穎豪門學霸再升級 繼承父母優良基因創成就高峰 與「最強後母」楊紫瓊親如母女
影視圈
6小時前
百佳旗下超市全單88折！折扣不設上限 購物再賺$15優惠券 艾菲蘋果、金鳳香米折上折！
百佳旗下超市全單88折！折扣不設上限 購物再賺$15優惠券 艾菲蘋果、金鳳香米折上折！
飲食
6小時前