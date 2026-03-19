東曜藥業今飊17% 憧憬注資上升空間 成最新爆升易主股｜星市攻略

生科股東曜藥業（1875）午後升幅擴大，曾升17.6%高見5.28元。《星島頭條》財經版昨日（18日）指，東曜藥業被市場憧憬成為新一隻易主爆升股。

東曜藥業收市報5.23元，升16.5%。

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上半年完成交易 料釋放價值

藥明合聯（2268）提出自願要約收購東曜藥業全部股份的交易早前已落實，市場憧憬該股有望繼毛記葵涌（1716）及耀才證券（1428）後，再一隻因易主而爆升的股份。東曜藥業昨晚（18日）業績公告亦提到，藥明合聯收購東曜藥業，預計將在2026年上半年完成交易，指「對於東曜藥業而言，這標誌著公司發展將進入價值釋放與規模擴張的全新階段。」

依託藥明合聯品牌與平台優勢

該公司又指，將以融入藥明體系為契機，積極整合資源優勢，著力推進以下戰略佈局，包括依託藥明合聯的品牌與平台優勢，加速構建國際化運營體系，進一步開拓海內外市場，提升產能利用率，增強供應鏈韌性，高效賦能客戶項目推進，實現規模與效率的雙重提升。

加大CDMO研發投入 提升競爭力

同時，將加大針對CDMO業務的研發投入，聚焦前沿技術與關鍵領域突破，持續提升核心競爭力。構建多層次人才發展體系，打造專業化、高素質、複合型團隊；系統優化管理機制與組織效能，強化成本管控，致力於提高CDMO業務的毛利率與整體盈利能力，實現可持續、高質量發展。

東曜藥業2025年度營業收入7.48億（人民幣，下同），按年下降32%，其中，產品銷售收入4.87億元，下降44%，主因市場競爭加劇。全年度由盈轉虧，錄得虧損1億元，上年度純利則為3,475.7萬元；不派息。