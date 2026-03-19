黑芝麻智能與華泰、中金終止配售協議 無極資本認購協議仍有效

黑芝麻智能（2533）公布，於本月18日，已與配售代理就訂立終止協議，終止配售協議，據此訂約方已相互同意終止配售協議，自終止協議日期起生效。上述提及配售協議為黑芝麻智能於本月9日與無極資本旗下基金簽訂認購協議，黑芝麻智能每股折讓2.13%向無極資本旗下基金配售3,354.46萬股新股份，中金和華泰國泰配售代理。

所得淨額增至6.32億

黑芝麻智能指出，認購協議仍然有效及具有約束力，由於配售協議終於認購事項所得款項淨額，由早前的6.31億，增至約6.32億元，主要分別在於剔除配售代理佣金等開支。該公司認為，終止配售協議對公司現有業務、營運及財務狀況並無重大不利影響。

早前廉政公署及證監會公布，採取代號「導火線」的聯合行動，打擊內幕交易及相關貪污行為。廉署在行動中拘捕8人，包括兩家證券行及一家對沖基金管理公司的高層人員。有外電引述消息指，無極資本受到影響。

無極資本早前亦在官網發通告指，公司一貫恪守香港法律法規及監管要求，全力配合監管機構的合法工作。一切信息以廉政公署和證監會的官方公告為準，公司對未經證實的消息不予評論。通告還指，目前公司整體業務及運營均維持正常開展，各項投資管理及決策流程不受影響。