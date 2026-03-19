中東風險敞口佔比極低 友邦：未因地緣政治大幅調整投資組合

地緣政治動盪持續，友邦保險（1299）首席投資總監康禮賢(Mark Konyn)表示，會管理好地緣政局帶來的影響，集團亦沒有直接的投資在伊朗，以及中東風險敞口佔集團極低單位數百分比，對友邦保險的影響都是間接的。

友邦最新報82.9元，跌1.95%。

首席執行官兼總裁李源祥補充道，集團未因地緣政治有大規模調整投資組合，且資產大部份為長期的固定收益投資，將透過嚴謹管理投資及資產負債配置方案，降低市場波動的影響。

將維持漸進式增派息政策

該集團宣布，今年將展開新一輪17億美元的股份回購，集團首席財務總監鍾家富（Garth Jones）指，現時無論資本和現金流均相當充裕，未來將維持漸進式增加派息政策，亦不排除合適的收購機會。

去年新業務價值增長15%

友邦公布去年全年業績，錄得純利62.34億元（美元，下同），按年減少8.81%；以固定滙率計，新業務價值55.16億元，按年增長15%；年化新保費按年上升9%至94.84億；新業務價值利潤率為58.5%，上升3.6個百分點；每股基本盈利59.1美仙，按年跌5%；派發末期息每股144.08港仙，按年升10%。

內地及香港方面，年內香港業務的新業務價值增長28%至22.56億元，新業務價值利潤率68.5%，上升3個百分點。內地的新業務價值為12.4億元，按年升2%；新業務價值利潤率57.6%，按年升1.5個百分點。

首兩月內地新業務價值增20%

李源祥表示，今年首兩個月內地新業務價值增長約20%，包括香港在內的多個亞洲地區，銷售增長亦強勢，未來會繼續投資於業務發展，AI的應用進展不影響持續增加人手支撐需求的步伐。

本地市場新保單38%為新客

區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，內地訪港客戶投保的期繳保單平均保費由2024年的1.9萬元升至2025年的2萬元，去年內地來港投保新增的保單有80%為新客戶，而本地市場新增保單中有38%為本港新客戶。他又指，去年友邦香港新獲批財務策劃顧問人數增長12%，2026年將繼續擴大團隊規模。