中東局勢致原油供應不穩 上海石化：力拓南美、西非等原油渠道

上海石化（338）董事長郭曉軍表示，中東地緣政治局勢持緊張，直接影響國際原油供應穩定性，集團面對原料市場波動，將積極拓展南美、西非等多區域原油渠道，擺脫單一供應依賴，選取高性價比原油資源；同時持續推進生產裝置技術改造與升級，提升對不同油種的加工適應性，配合庫存上下限動態管理，確保生產經營平穩運行。

上海石化最新報1.37元，跌1.4%。

執行董事、副總經理兼財務總監杜軍指出，2025年公司中東地區原油採購佔比升至66%，按年提升11.5個百分點，當前原油庫存處於合理偏低水平，可有效抵禦市場風險。

去年盈轉虧16.12億

上海石化2025年度實現營業收入755.13億元（人民幣，下同），按年下跌13.26%；全年虧損16.12億元，由上年度純利3.11億元轉為虧損，每股虧損15.3分，董事會決定本年度不派發末期股息。公司解釋，業績盈轉虧主要受年內煉油裝置檢修大修，導致煉油產品產量下滑，疊加整個石化行業景氣度偏弱，市場價格持續承壓。期內煉油及化工產品不含稅加權均價分別按年下跌8.31%及13.36%；全年累計加工原油1261.25萬噸，按年下降5.49%，原油加工成本3872.30元/噸，按年下跌9.57%。

杜軍明確公司分紅原則，集團承諾在實現盈利的前提下，年度分紅比例不低於當年淨利潤30%，未來公司會根據實際經營情況、項目投資計劃，靈活運用多種融資方式，控制融資成本、合理降低負債水平，兼顧業務發展與股東長期回報。

實施全方位降本增效

面對行業經營壓力，杜軍表示，公司實施全方位降本增效措施，目標變動成本及非生產性支出同比下降3%以上。公司將持續優化原油採購結構，推進裝置提質升級，嚴控各類經營成本，堅持「一切成本皆可控」理念，實施零基預算與全行業對標管理。



此外，公司指現行成品油定價機制未納入運保費波動，企業經營壓力較大，已向相關部門反映情況。

郭曉軍稱，公司「十五五」將投資196億元建設120萬噸乙烯項目，堅持減油增化轉型，發展高端化工新材料，打造現代化石化與新材料產業基地。