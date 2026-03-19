Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東局勢致原油供應不穩 上海石化：力拓南美、西非等原油渠道

股市
更新時間：14:55 2026-03-19 HKT
發佈時間：14:55 2026-03-19 HKT

上海石化（338）董事長郭曉軍表示，中東地緣政治局勢持緊張，直接影響國際原油供應穩定性，集團面對原料市場波動，將積極拓展南美、西非等多區域原油渠道，擺脫單一供應依賴，選取高性價比原油資源；同時持續推進生產裝置技術改造與升級，提升對不同油種的加工適應性，配合庫存上下限動態管理，確保生產經營平穩運行。

上海石化最新報1.37元，跌1.4%。

執行董事、副總經理兼財務總監杜軍指出，2025年公司中東地區原油採購佔比升至66%，按年提升11.5個百分點，當前原油庫存處於合理偏低水平，可有效抵禦市場風險。

去年盈轉虧16.12億

上海石化2025年度實現營業收入755.13億元（人民幣，下同），按年下跌13.26%；全年虧損16.12億元，由上年度純利3.11億元轉為虧損，每股虧損15.3分，董事會決定本年度不派發末期股息。公司解釋，業績盈轉虧主要受年內煉油裝置檢修大修，導致煉油產品產量下滑，疊加整個石化行業景氣度偏弱，市場價格持續承壓。期內煉油及化工產品不含稅加權均價分別按年下跌8.31%及13.36%；全年累計加工原油1261.25萬噸，按年下降5.49%，原油加工成本3872.30元/噸，按年下跌9.57%。

杜軍明確公司分紅原則，集團承諾在實現盈利的前提下，年度分紅比例不低於當年淨利潤30%，未來公司會根據實際經營情況、項目投資計劃，靈活運用多種融資方式，控制融資成本、合理降低負債水平，兼顧業務發展與股東長期回報。

實施全方位降本增效

面對行業經營壓力，杜軍表示，公司實施全方位降本增效措施，目標變動成本及非生產性支出同比下降3%以上。公司將持續優化原油採購結構，推進裝置提質升級，嚴控各類經營成本，堅持「一切成本皆可控」理念，實施零基預算與全行業對標管理。
 
此外，公司指現行成品油定價機制未納入運保費波動，企業經營壓力較大，已向相關部門反映情況。

郭曉軍稱，公司「十五五」將投資196億元建設120萬噸乙烯項目，堅持減油增化轉型，發展高端化工新材料，打造現代化石化與新材料產業基地。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
8小時前
台中發生情侶倒斃浴室命案。iStock示意圖
台中恐怖情侶雙屍案 年輕男女全身鮮血倒斃浴室
兩岸熱話
17小時前
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
02:13
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
7小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
5小時前
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
2小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
5小時前
潘迪生女兒潘楚穎豪門學霸再升級 繼承父母優良基因創成就高峰 與「最強後母」楊紫瓊親如母女
潘迪生女兒潘楚穎豪門學霸再升級 繼承父母優良基因創成就高峰 與「最強後母」楊紫瓊親如母女
影視圈
6小時前
百佳旗下超市全單88折！折扣不設上限 購物再賺$15優惠券 艾菲蘋果、金鳳香米折上折！
百佳旗下超市全單88折！折扣不設上限 購物再賺$15優惠券 艾菲蘋果、金鳳香米折上折！
飲食
6小時前