中遠海港去年多賺1% 料中東局勢「有危有機」 擴展霍爾木茲海峽外圍航道

中遠海運港口（1199）董事會主席朱濤談及中東局勢及紅海衝突的影響時表示，「有危機也有機會」，稱阿布扎比控股碼頭目前能源與資產相對安全，已通過拓展阿曼灣港口通道等方式保障貨流暢通，整體影響不是特別大。他表示，將以「穩健發展確定性應對外部不確定性」，持續擴大海外布局，重點關注東南亞、中南美洲及非洲等新興市場。

而對於市場關注的巴拿馬港口交易，朱濤表示不做回應。

料全球港口行業增速在1.8%至1.9%

朱濤指出，航運板塊受前期關稅政策及出貨節奏影響而增速回落，預計今年全球港口行業增速在1.8%至1.9%之間，且區域表現分化，拉美地區成為新增長點，東南亞及南亞受益於產業轉移，增速可達8%左右；跨太平洋美國航線則面臨壓力，預計出現負增長。

純利升1.1%

中遠海運港口公布全年業績，期內純利按年升1.1%至3.12億美元，派末期息每股1.328美仙，按年減少約28%，全年派息比率維持40%。

集團公布，年內收入升11%至16.7億美元，總吞吐量按年升6.2%至1.53億個標準箱；權益吞吐量升3.4%至4685萬個標準箱；控股碼頭公司總吞吐量升1.8%至3325萬個標準箱；非控股碼頭公司總吞吐量升7.5%至近1.2億個標準箱。

該集團又指，內地碼頭吞吐量按年升4.6%至1.1億個個標準箱，佔總吞吐量75%，面對全球地緣政治形勢依然複雜嚴峻，將積極應對外部環境挑戰。