吉利全年純利持平 末期息大增52% 今年銷量目標升至345萬輛

吉利汽車（175）公布去年業績，股東應佔盈利168.5億元（人民幣，下同），按年微增0.2%。若撇除外匯匯兌稅後淨收益、非金融資產減值虧損等一次性項目，去年盈利按年增長36%至144.1億元。集團建議派發末期息每股0.5港元，按年增加52%。

期內收入3452.3億元，按年增長25%，再創歷史新高。面對行業價格競爭，去年毛利率按年微升0.1個百分點至16.6%，集團表示主要受惠規模效應、新能源架構成本效益及高端化產品推出。

今年銷量目標345萬輛 出口挑戰64萬台

吉利去年汽車銷量近302.5萬輛，按年增長39%，超額完成經修訂的300萬輛目標。其中中國境內批發量按年升48%至260.4萬輛；出口批發量則按年微升1%至42萬輛。

集團設定今年銷量目標345萬輛，按年增長約14%。吉利汽車集團CEO淦家閱表示，今年將優先向國際化業務傾斜資源，推動產品、供應鏈、品牌及技術全面走出去，出口銷量目標64萬台，按年增長逾50%，內部更設有更高挑戰目標。

資本開支預算降10.6% 成本控制見效

去年總資本開支179億元，主要用於加快新能源及智能化轉型，加大新能源產品矩陣投入。集團預期今年資本開支約160億元，按年減少10.6%。

面對原材料價格上升，淦家閱透露，集團與供應商建立戰略合作關係，以規模效應換取價格優勢，例如透過鎖定銅價有效控制成本。問及地緣政治影響，他表示中東業務主要集中在沙特，當地局勢相對穩定，對集團影響有限，其他地區亦無太多業務部署。