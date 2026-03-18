中國鐵塔去年多賺8% 末期息增6% 董事長：維持積極分紅政策

中國鐵塔（788）董事長張志勇表示，2026年鐵塔資產折舊到期將釋放可觀盈利。他稱，集團2015年接收的鐵塔資產自2025年10月起陸續折舊到期，去年最後兩個月折舊已減少17億元（人民幣，下同）。按靜態測算，2026年全年折舊有望減少80多億元，扣除資產檢測、加固維護開支後，將對年度盈利帶來顯著正面影響。公司承諾維持積極分紅政策，與投資者共享增長紅利。

獲國家發改委支持 低空經濟唯一平台優勢無可替代

張志勇說，中國鐵塔作為低空經濟國家級基建唯一平台，獲國家發改委頂層政策明確支持，依託全國210萬座站址獨家優勢，以共享模式佈局低空物理、信息、軟件三大基礎設施。他表示，集團早於三年前佈局相關業務，已設立科研中心自主研發感知設備與安全監管系統，業務覆蓋全國26省50多個地市，並在大灣區落地示範項目，具備全國區域服務能力，行業優勢無可替代。

去年盈利116.3億增8.4% 派息比率77%

2025年集團錄得全年盈利116.3億元，按年上升8.4%；期內EBITDA為658.1億元，按年跌1.1%。派息方面，末期息32.539分，按年升5.6%，全年合共派息45.789分，按年升9.8%，派息比率達77%。

總收入達1004.1億元，按年增2.7%。其中，運營商主業收入847.3億元，按年升0.7%；智聯業務收入101.7億元，大漲14.2%；能源業務收入48.1億元，按年升7.5%。

截至去年底，塔類站址數214.9萬個，較2024年底增加5. 5萬個。運營商塔類租戶達到356.7萬戶，增加2.3萬戶，運營商塔類站均租戶數為1.7戶。

與運營商簽長期協議 定價不受行業壓力影響

張志勇表示，經營層面穩定可控，公司與三大運營商簽訂2023至2027年長期定價協議，價格機制穩定，行業壓力不會傳導至定價環節。稅務方面，主體業務稅率維持6%，充換電業務3%，相關政策調整對集團無影響，經營環境穩定健康。

