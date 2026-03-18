電能去年多賺2% 末期息維持2.04元 指已建立穩健模式 繼續物色收購機會

電能實業（006）去年純利62.36億元，按年增長2%；末期息每股派2.04元，全年共派2.82元，皆按年持平。最新股息率4.53厘。

主席甄達安：多元基建組合展現堅韌實力

電能主席甄達安表示，電能已建立了一個穩健的營運模式，持續為股東帶來穩定回報，將繼續推動資產組合的內部增長，並善用各項投資之間的協同效益。

電能指，全球宏觀經濟環境持續動盪，地緣政局緊張加上通脹壓力帶來各種挑戰，但該集團多元的基建業務組合展現堅韌實力，專注投資受規管業務的核心策略行之有效，繼續為股東提供理想回報。電能指出，去年來自營運的現金流增加8%，充分展現雄厚資產基礎帶來的穩健收入來源。

專注規管完善市場收購 優先考慮再生能源

甄達安稱，將繼續物色新收購機會，以加快增長步伐，並專注於規管完善的能源市場上投資成熟業務；同時優先考慮符合可持續發展目標的項目，積極探索可再生及可持續能源的新市場，並採用人工智慧方案，務求優化營運並推動創新。他續指，與長江基建（1038）和長江實業（1113）在多個項目上合作成果卓越，若未來出現有潛力的收購機會時，電能樂意繼續合作。

期內收入7.71億元，按年減少16%，而所佔合營公司收入錄得209.34億元，增加9%。英國業務溢利貢獻32.1億元，按年持平；而澳洲業務溢利貢獻14.61億元，增長4%。至於港燈（2638）溢利貢獻為10.51億元，按年上升1%。