部份外資機構據報暫停與中信証券及國泰君安合作 涉合規風險考量

證監會與廉政公署上周展開代號「導火線」的聯合行動以調查兩家中資券商投行部門涉嫌內幕交易及貪污案後，據內媒引述消息報道，部分外資機構因應中信証券（6030）及國泰君安國際（1788）正受監管調查，基於合規風險考量，已暫時中止與兩家投行的交易合作。

目前國泰君安國際股票資本市場部主管潘舉鹏已被證實被廉署拘留，並即時暫停其職務；中信証券亦證實香港子公司辦公室被搜查，部分文件被帶走，一名員工曾被廉辦電話。

另有報道指星展銀行固收部門債券銷售副總裁沈吟已被停牌，疑與案件有關，星展香港則表示將配合調查，但澄清該事件與該人士在銀行職務無關。

證監與廉政公署早前拘捕6男2女

有關證監會與廉政公署行動於本月10至11日展開，執法人員搜查14個地點，拘捕6男2女，年齡介乎35至60歲，包括兩家證券行及一家持牌對沖基金的高層，以及一名中間人。案情指，涉案券商高層涉嫌收受逾400萬港元賄款，向對沖基金提前洩露上市公司配股機密，讓對方預先建立淡倉，估計非法獲利高達3.15億元。