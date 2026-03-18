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華潤電力去年純利升1% 末期息增12% 續提升清潔能源裝機比例

股市
更新時間：15:47 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-03-18 HKT

華潤電力（836）中午收市後公布，去年營業額近1020.1億元，接年跌3.1%；盈利145.2億元，升0.9%；每股基本盈利2.8元，派末期息每股0.771元，升11.6%。計及中期息，全年派息1.127元，派息率40.2%。該股放榜後刺激股價曾急升3.5%，高見19.62元，暫報19.46元，升2.6%。

該公司解釋營業額下跌，指若不考慮會計估計變更調整的一次性影響，2025年營業額為1045.16億元，較2024年下降7.68億元或0.7%。主要由於附屬電廠不含稅綜合平均上網電價按年減少7.9%，但降幅因附屬電廠併網售電量增加7%所部分抵消。

華潤電力去年核心業務利潤152.4億元，按年升9.9%，其中可再生能源業務利潤76億元，跌17.6%；火電業務利潤76.4億元，升近64.7%。

今年現金資本開支約472億


華潤電力表示，今年計劃新增風電和光伏併網裝機容量5450兆瓦，持續提升清潔能源裝機佔比；積極推動煤電向支撐性、調節性電源轉型；持續強化精益運營、成本管控與以綠電、現貨交易為核心的市場化交易能力。該公司計劃2026年內投產的燃煤發電機組權益裝機容量共350兆瓦，包括湖北宜昌電廠二期一台熱電聯產機組。 

該公司又預計，今年現金資本開支約472億元，其中約350億元用於風電、光伏電站的建設；約76億元用於火電機組的建設；約19億元用於已運營發電機組的技術改造；約3億元用於支付內蒙古煤電一體化項目煤礦尾款；約24億元用於綜合能源及其他項目的建設。

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