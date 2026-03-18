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阿里雲最多加價34% 揭龍蝦掀「Token消耗革命」 引爆AI概念股炒上

股市
更新時間：15:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：13:42 2026-03-18 HKT

隨着內地掀起龍蝦熱潮，一場「Token消耗革命」也正在展開。阿里巴巴（9988）旗下阿里雲最新宣佈，因全球AI需求爆發及供應鏈漲價，旗下AI算力、存儲等產品最高漲價34%；不過，有指加價更深層原因正是「Token調用量暴漲」。此外，MINIMAX（100）今日（18日）也發布新一代Agent旗艦大模型M2.7。有關消息引爆一眾AI概念股向上，包括AI大模型、存儲及數據中心相關股，其中阿里午後股價向上，曾升逾4%至140.2元；暫報138.5元，升近3%。

加價傳因「Token調用量暴漲」

阿里雲表示，由4月18日起，針對AI算力、CPFS（智算版）等服務價格進行調整，其中平頭哥真武810E等算力卡產品上漲5%至34%，文件存儲產品CPFS（智算版）上漲30%。據內媒引述知情人士透露，此輪漲價另一個重要原因是「Token調用量暴漲」。阿里雲MaaS業務百煉在今年1至3月創下歷史最高增速，正將緊缺的AI算力資源向Token業務傾斜。

算力租賃市場進入漲價周期

開源證券指出，行業監測顯示2026年開年AI算力需求激增，驅動算力租賃市場進入漲價周期，AI應用普及與OpenClaw框架或引爆推理需求，疊加英偉達（Nvidia）產能受限、硬件成本上行及國產替代缺口，驅動市場進入「賣方市場」，判斷算力租賃漲價或持續。該行認為，AIDC、算力租賃、CDN作為AI雲IAAS的核心組成板塊，有望核心受益。

Claw消耗Token遠多聊天工具

此外，瑞銀和巴克萊周二（17日）同發報告指出，算力短缺加劇、雲服務需求激增、企業AI SaaS變現模式呼之欲出，騰訊（700）、阿里、百度（9888）等中概核心標的將是最直接的受益者。瑞銀報告提到，監測數據顯示全球AI模型周度Token使用量，近幾周已達到約16萬億，相較2026年1月（OpenClaw上線前）的水平幾乎翻了三倍，明顯反映出使用Claw智能體所產生的Token消耗量，遠比普通AI聊天工具為多。

巴克萊：「中國的SaaS時刻」來臨

值得留意的是，中國消費級AI聊天產品過往幾乎全部免費，但隨着「ChinaClaw」的推出，將訂閱制收費模式引入了普通用戶和企業市場。巴克萊更將這一現象定性為「中國的SaaS時刻」，因中國從未擁有真正意義上的SaaS產業，藉助AI和ChinaClaw浪潮，將有望直接進入AI驅動的生產力訂閱服務新時代。

MINIMAX發布Agent旗艦大模型

另一方面，AI大模型概念股MINIMAX（100）今日（18日）發布新一代Agent旗艦大模型M2.7，首次展示「模型自我進化」路徑。據報該模型通過構建Agent Harness體系，深度參與自身訓練與優化流程，在部分研發場景中可承擔30%至50%的工作量，並在內部評測集上實現約30%的效果提升。

股價表現方面，MINIMAX午後曾升近三成，高見1,330元，再度破頂；暫報1297元，續升逾25%，同業智譜（2513）亦升逾21%；存儲股中，兆易創新（3986）升逾12%、瀾起（6809）升逾7%；晶片股中，天數智芯（9903）升逾11%、壁仞科技（6082）升逾4%；數據中心概念股中，金山雲（3896）升逾19%、 萬國數據（9698）亦升逾16%。
 

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