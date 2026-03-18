毛記耀才賣盤後先後急漲 憧憬第3隻易主股爆升 背靠巨企有炒注資空間｜星市攻略

繼毛記葵涌（1716）落實賣盤狂飆2.5倍、耀才（1428）獲批螞蟻入主後亦爆升逾八成，令市場對於這類「易主股」趨之若鶩；值得留意的是，藥明合聯（2268）及東曜藥業（1875）昨日收市後公布，有關藥明合聯作為要約人向東曜藥業作出自願有條件現金要約，已在所有方面成為無條件。換言之，有關交易已落實，甚至令市場憧憬成為第3隻易主爆升股。

提購每股現金價為4元

翻查資料顯示，東曜藥業與藥明合聯今年1月中已公布，藥明合聯提出自願要約收購東曜藥業全部股份，每股現金價為4元，較股份停牌前收報溢價60%；連同購股權註銷價，最高代價約27.9億元，要約人擬以內部資源支付。交易完成後，要約人擬維持股份的上市地位。

翻查資料顯示，東曜藥業與藥明合聯今年1月中已公布，藥明合聯提出自願要約收購東曜藥業全部股份，每股現金價為4元，較股份停牌前收報溢價60%。

東曜藥業最新則已公佈，要約人已就股份要約接獲涉及約4.63億股要約股份有效接納，佔已發行股本總額及投票權約60.00%；以及要約人已就購股權要約接獲涉及約651份購股權有效接納，佔尚未行使購股權總額之約85.33%。鑒於股份要約有效接納數目，接納條件已獲達成，股份要約所有其他條件亦已達成。

不過，根據收購守則規則第15.3條，當要約已在所有方面成為無條件，要約應於其後至少14日維持可供接納，除非要約人根據收購守則或適用法律規定修訂或延長要約，否則要約將維持可供接納至3月31日下午4時正。

唐牛：等換管理層及改名

對於東曜藥業易主後前景，投資專欄作家唐牛向《星島頭條》表示，目前交易已成為無條件要約，即交易已100%落實，預計下一步就是等待更換管理層及更改股份名稱。

他又認為，藥明合聯目前市值約700多億元，而東曜藥業市值則僅約30多億元，未來有炒注資及「湊大」的空間。針對投資者部署而言，他指可以每股4元的GO價作止蝕位，較容易計數，博股價進一步向上。

事實上，藥明合聯及東曜藥業兩家為ADC領域CDMO（醫藥開發生產外包）公司，業務上具協同效應，隨着交易落實，藥明合聯有望迅速擴大其國內產能和客戶群，以鞏固龍頭地位；同時，藥明合聯兩大股東分別為藥明生物（2269）及藥明康德（2359），強大背景亦令東曜藥業前景更添憧憬。此外，鑑於上一輪創新藥熱潮中，藥明合聯母公司藥明生物也曾透過收購工廠方式頻頻擴產，因此今次藥明系另一收購甚至被視為可能是行業一個重要拐點。

毛記曾累升2.5倍 耀才單日漲近46%

另一方面，毛記及耀才先後賣盤也引來投資者憧憬。其中毛記於上周四（12日）確認賣盤，停牌前股價1.21元，翌日復牌升逾37%，本周一再升140%，盤中一度高見4.24元，即最多曾累升2.5倍。截至今日中午報3.36元，續較停牌前股價累升近1.8倍。

毛記葵涌於2018年在香港主板上市，當時公開發售部份錄得超額認購約6,288倍。

耀才方面，耀才證券（1428）周一晚發公告宣佈螞蟻入主公司一事已完成向國家發改委申報，意味獲內地監管批准，並預計3月30日前完成收購，停牌前報9.27元。消息刺激耀才周二復牌急升逾46%，盤中一度高見16.88元，即最多曾累升逾八成。截至今日中午報14.1元，續較停牌前股價累升52%。

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