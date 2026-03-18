恒指升156點 算力加價助阿里百度升2% 專家料25000點有支持｜港股收市

亞洲股市周三普遍造好，但受內地A股開市走弱及市場觀望美國聯儲局議息影響，港股早段走勢反覆，午後在以阿里巴巴（9988）為主的AI相關科技股和滬深股市轉升的帶動下，港股扭轉跌勢兼重返26000關收市。恒指全日收報26025點，升156點。恒指連升3日累升560點。大市成交2403億元，北水轉流入12.14億元，終止連續兩日流出趨勢。

恒指高開55點，早段反覆，最多曾倒跌77點，午後轉升，最多升249點，重返26000關，尾市略微回順，全日堅守26000關收市，收報26025點，升156點；國指收報8835點，升8點；科指收報5108點，升不足1點。

港股重返26000關收市 阿里貢獻逾47點

重磅股阿里巴巴轉升收市，漲2.3%，收報137.7 元，一股貢獻大市逾47點；阿里旗下旗下阿里雲宣佈，因全球AI需求爆發及供應鏈漲價，阿里雲AI算力、存儲等產品最高漲價34%；AI概念股亦飆升。據內媒報道，MINIMAX（100）發布新一代Agent旗艦大模型M2.7，首次展示「模型自我進化」路徑。 MINIMAX飆升19.8%，收報1238元；另一大模型股智譜（2513）彈高19.5%，收報742.5元，創歷史以來新高；百度（9888）亦升2.2%，收報121.8元；商湯（020）漲1.5%，收報2.09元。

券商指AI算力爆發將提升推理算力需求 電氣股受捧

東吳證券指出稱AI算力爆發將提升推理算力需求，推動電力設備需求增長，電力設備股午後走強，東北電氣 (042)漲4.1%，收報0.51元； 哈爾濱電氣 (1133)急升9.9%，收報25.38元； 東方電氣 (1072)走高10.5%，收報41.18元；上海電氣 (2727)揚4.7%，收報4.5元。

電車股和部分石油股挨沽

電車股逆市捱沽。理想汽車(2015)大跌6.2%，收報66.85元，為表現最差藍籌股；吉利汽車(175)去年收入增0.2%，兼增加派息，惟股價下滑3.7%，收報18.15元；比亞迪(1211)跌2.2%，收報102.2元；小鵬（9868）跌3.3%，收報75.65元。

國際油價於亞洲時間回落，石油股多數見回調。中海油（883）跌1.7%，收報28.3元；中石油（857）下滑0.9%，收報10.48元；中石化（386）則無升跌，收報4.78元。

個股方面，騰訊音樂（1698）今年首季和全年業績遜市場預期，兼遭大行野村唱淡，股價逆市瀉21.8%，收報44.72元，為表現最差科指成分股；建滔集團（148）配售折讓8.7%建滔積層板（1888）最多1.3億股，建滔集團揚2.4%，收報39.58元；建滔積層板則挫4.3%，收報22.02元；近日已獲內地監管部門批准螞蟻收購耀才證券（1428），耀才證券股價周三高開低走，收報13.25元，向下2.6%。

伍禮賢： 恒指上試26300點有阻力

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股周三的升幅主由科技股帶動向上。例如阿里巴巴公佈了儲存服務加價的消息，令市場對其後續AI發展有較大憧憬，阿里巴巴和百度等科技股對下午市況貢獻較強。他續指，科技股能否持續上升，需要看其業績表現才能有進一步明確，加上中東局勢仍不明朗，繼續困擾市場，預期恒指向上阻力位為26300點，向下支持位則參考250天線附近，即大約25000點水平。

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1215：市場觀望美國聯儲局議息，恒指今早高開54點後，反覆偏軟，最多曾倒跌77點，截至中午收報25824點，跌43點或0.17%，成交1,089億元。科指方面，中午收報5066點，跌41點或0.81%。

重磅藍籌股中，友邦（1299）及滙控（005）分別升2.2%及1.5%，力撐大市；不過，中海油（883）跌逾3%，騰訊（700）及阿里（9988）績前偏弱，兩者亦分別跌0.9%及0.8%。

中通快遞半日升7% 表現冠藍籌

單計股價變幅，中通快遞（2057）半日升7.4%，為表現最佳藍籌；消息面上，該股去年純利按年升3%至約90.8億元人民幣，收入升11%至近491億元人民幣，期內包裹量增13%，派半年期股息0.39美元。此外，新地（016）及長和（001）半日亦升3.2%及2.5%。

其他個股方面，騰訊音樂（1698）昨日收市後公佈業績令市場失望，半日股價急挫逾22%至44.2元。野村發報告指騰訊音樂2026年第一季及全年指引遜預期，2026全年總收入預計按年增9%至360億元，較市場預期低2%，其中音樂訂閱收入增長預計放緩至6%，反映市場競爭加劇，但維持「買入」評級。

此外，里昂報告亦指騰訊音樂的競爭壓力短期內可能持續，因汽水音樂（Soda Music）繼續擴大用戶基礎並透過AI歌曲混音以豐富其內容庫，很大程度上影響騰訊音樂的盈利軌跡，但給予騰訊音樂港股目標價92.1元，評級「跑贏大市」。

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0930：美國聯儲局將於本周四（19日）凌晨2時公佈新一次議息結果，有「聯儲局傳聲筒」之稱的Nick Timiraos指出，中東局勢升級強化了聯儲局按兵不動共識，關注三大訊號窗口，包括政策聲明措辭、點陣圖預測和鮑威爾新聞發佈會，將決定本輪寬鬆周期是否就此終結，而任何鷹派訊號都將直接衝擊利率預期與風險資產定價。

美股三大指數周二則連續第二日反彈，其中道指收市升46點或0.1%，報46993點；標指升16點或0.25%，報6716點；納指升105點或0.47%，報22479點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌0.73%至7163點。

港股方面，恒指今早高開54點，報25923點。科網股個別發展，本周即將公佈業績的阿里巴巴（9988）及騰訊（700），兩者開市分別跌0.15%及0.64%；美團（3690）升0.69%；京東（9618）升0.18%；小米（1810）亦升0.06%。至於MINIMAX（100）及智譜（2513）分別升4.6%及0.6%。至於市場焦點股耀才（1428）繼昨日急升近47%後，今早再升0.7%，報13.7元；值得留意的是，該股昨日獲大量北水流入。

三星電子最大工會發起罷工

近期備受關注的存儲相關股，行業再有新消息，三星電子最大工會SELU計劃於5月21日發起18天罷工，投票將於3月19日截止，可能波及平澤園區約半數芯片產能，加劇全球供應鏈緊張。南方兩倍做多三星電子（7747）及南方兩倍做多海力士（7709）今早分別升逾13%及8.5%；兆易創新（3986）升逾3%；瀾起科技（6809）則升3.7%。

閱文少賺25% 績後股價向下

其他個股消息中，閱文（772）去年經調整盈利8.58億元（人民幣，下同），按年下跌24.8%。首席執行官及總裁侯曉楠在業績會表示，海外業務成為AI技術落地的重要增長市場，直言有計劃借助AI技術推動短劇、AI漫劇及AI擬真人劇「一鍵出海」；惟該股開市跌1.3%，報29.92元。

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建滔集團配售建滔積層板

此外，建滔集團（148）配售建滔積層板（1888） 最多1.3億股，相當於已發行股本的4.2%，每股配售價21元，較上日收市價23元折讓8.7%，所得款項淨額約27.2億元，擬用作一般營運資金。公司又認為，配售將增加股份在市場上買賣流通量，並擴闊公司股東基礎。建滔集團及建滔積層板開市分別跌0.16%及跌7%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股114.81億元，耀才證券（1428）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）分別獲淨買入12.27億元、3.01億元及2.98億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及長飛光纖光纜（6869）則分別遭淨賣出88.21億元、18.23億元及7.04億元。

