港燈去年多賺1.2% 末期息維持16.09仙 建AI平台提升營運效率

港燈（2638）去年純利31.49億元，按年增1.2%，調整後可供分派收入維持28.3億元，末期分派同樣按年維持每股16.09仙。

1月淨電費下調2.2%

港燈指，該集團於今年1月淨電費按年下調2.2%，至每度電163.3仙，雖然基本電費因持續資本投資而要上調，但由於燃料調整費下調，淨電費仍錄得減幅。去年港燈收入121.25億元，按年升0.5%。

霍建寧：電費平衡負擔與長遠發展

港燈主席霍建寧表示，正致力管理電費水平，務求在電費的可負擔程度、供電的可靠性及長遠可持續發展之間取得平衡。他又指，將致力落實政府的2050年前實現碳中和計劃，持續提升系統韌性，並為未來引入零碳能源作好規劃，此外港燈的系統可支援交通全面電氣化，將繼續協助香港推動有關方面轉型。

AI Powerhouse平台促進各部門採用AI

對於科技應用，港燈指，去年正在構建名為「AI Powerhouse」的內部平台，並會在2026年初完成，旨在促進公司各部門更廣泛採用人工智能技術，相信能有效提升營運效率，支援更周全和更具理據的決策。

物聯網系統擴大監測範圍

港燈又指，隨著全天候自動化遙距監測高壓電網的成效理想，已將該技術擴展至低壓電網；而首個物聯網項目「港燈智聯網」系統，進一步擴大監測範圍，可及早偵測故障、收集更全面的數據，並提升應變速度。

L13機組料2029年投產 燃氣發電比例升至80%

港燈表示，繼續推進2024至2028年度發展計劃的各項主要工程，期內已完成新一台燃氣聯合循環發電機組L13的打樁工程，按計劃可在2029年初投產，屆時港燈燃氣發電比例將提升至總發電量約80%，有助進一步減少碳排放。至於正在興建的3台新單循環燃油機組，將由2027年初起分階段投產。年內港燈基本上完成為所有客戶安裝智能電表。