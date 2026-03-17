中國據報限制紅籌公司來港上市 鼓勵調整架構及內地註冊 港交所午後倒跌

據彭博引述消息報道，中國當局正在限制在海外註冊成立的中國公司在香港進行IPO。雖然監管機構沒有徹底禁止，但近期已開始勸阻所謂「紅籌股」（即在中國境外註冊、但在中國境內擁有資產和業務的公司）提交IPO申請，部份公司亦被要求在港上市前對其組織結構進行調整。有知情人士又表示，官員擔憂此類上市可能導致資本外逃風險上升。有關消息傳出後，港交所（388）股價午後倒跌，暫報404.8元，跌約0.3%。

解散紅籌架構或增巨額成本

報道提到，有關舉動正值中國監管機構尋求加強監管及簡化合規流程之際，同時中國當局正鼓勵企業在內地註冊成立公司。有知情人士則表示，最新的監管指引引發了企業、投資銀行、法律顧問和海外投資者的擔憂；並補充指解散紅籌股架構需要將國內營運公司的所有權轉移回境內，可能會產生巨額成本。

部份投資者面臨靈活性下降

此外，投資者也可能面臨股權和減持方面的靈活性下降問題，因為外國創投基金和私募股權基金在投資於中國內地註冊成立的公司時，將面臨更複雜的退出路徑，若要把資金從境內主體匯出，需要在嚴格的外匯管理規定下完成合規流程，同時還要面對更長的鎖定期。

事實上，不少國有企業和私營企業過往通常會在開曼群島和英屬維京群島等司法管轄區設立公司，並將國內資產注入這些公司，然後在香港或美國籌集資金，而中移動（941）和中海油（883）就是採用這種方式在香港上市的旗艦公司之一。

