耀才獲批螞蟻入主即爆升 市值仍低富途逾千億 現價高追風險大 分析籲關注下一催化劑

耀才證券（1428）昨晚發公告宣佈螞蟻入主公司一事已完成向國家發改委申報，意味獲內地監管批准，並預計3月30日前完成收購，消息刺激耀才股價復牌高開逾六成，其後升幅一度擴大至82%，高見16.88元；若以近兩個交易日計，升幅更逾1.4倍。對於股價後市前景，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《星島頭條》指，耀才市值目前不足300億元，若市場憧憬持續，炒上20元亦非不可能，但明言「現在一定是高追」，若平日並非炒賣此類股份，不建議現價追入。

市場憧憬與螞蟻協同效應

事實上，螞蟻控股於去年4月向耀才創辦人葉茂林收購50.55%股份，每股作價3.28元，合共28.1億元；換言之，耀才現價明顯較其收購價為高。同時，阮子曦指目前耀才升勢明顯是短線投機炒作，難以判斷何時撤離，建議有意入市的投資者自行平衡風險。

被問到螞蟻入主後、耀才前景是否一片光明？阮子曦認為，這視乎如何演繹，現時市場對耀才的規模和潛力預期已大幅提升，主要是基於與螞蟻的協同效應，而螞蟻本身擁有支付寶等業務，若未來將耀才整合為綜合金融戶口，客戶潛力規模將顯著擴大。因此，他認為「前途一片光明」的說法可以這樣演繹，但強調這純屬市場憧憬，難以量化衡量。

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留意股權變動或正式更名

另一方面，耀才競爭對手之一的富途證券（FUTU）目前市值高達1,625億港元，即較耀才目前約260億港元市值高逾5倍，坊間亦有說法憧憬耀才市值一旦追近一點富途，股價已可急升。不過，阮子曦坦言不能簡單作比較。

他預期，耀才股價有望逐步上升，炒上300至400億市值也有機會；若假設支付寶全數客戶均開設耀才戶口，「極端情況下炒至300元」亦有可能，但市場不會一次性炒足。

他又強調，時間點是關鍵，不會預期首日即見暴升，需待下一次催化劑，例如股權變動或正式更名為「螞蟻金服」等，相關利好才會逐步浮現，「這不是一時三刻可以見到的東西」。

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