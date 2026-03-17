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重磅科技股止跌回升 有助港股延續反彈｜古天后

股市
更新時間：09:43 2026-03-17 HKT
發佈時間：09:43 2026-03-17 HKT

3月17日，部份時間有陽光，日間溫暖。國際油價從高位回落，加上幾間大行齊齊唱好後市，美股周一顯著反彈，道指高開148點後，升幅擴大至最多617點，高見47176，標指曾升1.47%，納指一度升1.88%。美市收市，道指升387點或0.83%，報46946；標指升67點或1.01%，報6699；納指升268點或1.22%，報22374。重磅股中，Nvidia年度人工智能（AI）會議周一起召開，收市股價升1.6%，盤中曾升4.8%；亞馬遜反彈2%；Meta據報計劃大規模裁員，影響兩成或更多員工，股價喺裁員能節省開支呢個邏輯下升2.3%。美光科技（Micron）本周稍後公布業績，股價偷步炒高3.7%。金融股止跌回穩，花旗及高盛股價均揚升1.6%，不過留意個人信貸問題有否惡化，將影響金融股後市表現。

大摩續唱好美股 標指目標7800

雖然伊朗戰爭未結束，但高盛預期標指最終重展升勢，延續地緣政治事件後市場通常重新向上嘅歷史模式，該行表示，基本情景已反映宏觀經濟逆風，同時盈利繼續增長，估值即使相對歷史水平仍偏高，但較數月前合理。大摩亦唱好美股，若從未來6至12個月角度，依然睇好美股。他對標指今年底預測為7800，即較上周五收市有約18%上升空間，高盛嘅標指目標為7600。

油價噚日喺亞洲早市揚升逾3%後，紐約期油收市回落5.28%，每桶報93.5美元；但布蘭特期油漲2.84%，收報100.21美元，為連續3個交易日收於100美元整數心理關口上方。美國財長貝森特於CNBC訪問中否認華府曾干預能源衍生工具市場。

聯儲局周二起舉行一連兩日議息會議，油價回順有助紓緩通脹壓力，美國10年期債息最多回落7個基點至4.215厘。美滙指數一度回落0.7%至99.66，日圓升0.56%至158.85兌每美元。現貨金價曾升0.37%，每盎斯高見5037.8美元，其後回吐至4968.09美元，倒跌1.02%。加密貨幣「一哥」比特幣一度抽上3.86%，至74512美元的6周高位。

恒指重上26500方擺脫上落市

雖然美伊戰事仍未有停火跡象，但港股連跌三個交易日後，昨日顯著反彈，恒指低開29點，早段曾跌147點見25317低位後反彈，午後曾升391點見25856高位，收市升368點或1.44%，報收25834。成交額2644億元，反映戰火下，投資者取態較為審慎。本周多隻重磅股公布業績，又係央行超級議息周，而中美元首會面時間將推遲，目前尚未有確實時間表；加上美國私人信貸問題惡化，又有金融機構限制旗下私募基金贖回，多個不確定因素影響下，令港股維持區間上落。不過油價略為回落，隔晚美股反彈，帶動夜期及ADR按比例回升逾百點，今早黑期則升勢回順，仍於25900水平之下徘徊，但料大市略為高開。

以ADR比例計，恒指將重返26000水平，料今日港股或有望再挑戰此關，即20日線水平，但能否企穩仍有待觀察，至於港股要扭轉目前上落市格局，至少要收復所有移動平均線，即重上26500水平之上，方能擺脫上落市格局再展升浪。

古天后

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