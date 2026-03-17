恒指升34點 兩萬六得而復失 北水流走115億 騰訊倒跌2% 專家指外資持續泊入｜港股收市

油價回落一度利好股市氣氛，港股早段升過400點，但午後傳中國限制紅籌公司來港上市，大市掉頭向下，幾乎蒸發全數升幅，二萬六關得而復失。恒指收報25868點，升34點。大市成交2682億元，北水第二日流走，淨流出擴大至114.8億元。

恒指曾衝高400點 受制100天線

恒指隨外圍高開104點，早段最多大升416點，但受制100天線，全日反覆向下，午後升幅曾急收窄至10點，收市報25868點，升34點。國指報8826點，微升10點。科指更報5107點，跌4點。

美團半成升幅大縮水 騰訊倒跌

重磅科技股衝高回吐，美團（3690）最多大漲過5%，收市升2.2%報80元；阿里巴巴（9988）升0.5%報134.6元；小米（1810）升0.5%報33.36元。騰訊（700）則轉跌1.5%收場，報550元。

吉利漲5%冠藍籌 與Nvidia建L4自動駕駛汽車

電動車板塊有炒作，Nvidia宣布與比亞迪（1211）、吉利（175）、日產汽車、五十鈴汽車等合作，建構L4級自動駕駛汽車。吉利抽升4.6%收報18.84元，成表現最好藍籌股；比亞迪微升0.2%報104.5元。理想汽車（1024）升2%報71.3元；零跑汽車（9863）績後揚1.9%報45.42元。

上海放寬商用房首付比例 龍湖升4%

內房股集體上揚，人民銀行上海分行公布，上海市商業用房購房貸款最低首付款比例，調整為不低於30%，大幅減少20百分點，是自上海「滬七條」2月實施以來另一穩樓市措施。龍湖集團（960）升4.4%報9.4元；融創中國（1918）升3.4%報1.21元；中海外（688）升2.8%報13.42元；華潤置地（1109）升1.9%報31.1元。

耀才賣盤近完成 復牌急升47%

耀才（1428）復牌，一度急飆82%，收市仍大漲46.7%報13.6元。耀才買家螞蟻控股完成向國家發改委申報，預計於3月30日前完成入主。但另一炒作賣盤的毛記葵涌（1716）散水，急挫25.3%收報2.98元。

李明德：港股倘企穩兩萬六可看高一線

大聖資產管理投資經理李明德認為，港股投資氣氛仍然正面，若恒指可連續三日企穩26000點，後市可上望26500點，並在第二季挑戰27500點水平；而下方重要支持位為25000點，目前有信心穩守關口。

騰訊阿里憧憬績後上調盈利預測

他指出，雖然北水有流出跡象，但整體成交正逐步增加，反映在地緣政治風險之下，香港持續吸引更多歐美、中東資金泊入。他續指，港股後市將靠科技股帶領，預期騰訊及阿里業績公布後，市場將重新計算AI帶動業務效益，有機會上調盈利預測，推動科技板塊好轉。

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油價回落利好股市氣氛，恒指今早高開100點，升幅曾擴大至416點，高見26250點。中午收報26088點，升254點或0.98%，成交額1,401.78億元。

美團半日升3.8%

阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部門，全面推進集團的AI戰略落地，股價曾升逾3%高見138.5元。中午收報137.3元，升2.46%。美團（3690）升3.83%，報81.3元；小米（1810）升2.15%；騰訊（700）靠穩，升0.09%；百度（9888）則逆市跌1.54%。

耀才（1428）宣佈，螞蟻入主已獲內地監管批准，預計3月30日可完成收購程序；今早股價曾飆82%，高見16.88元。中午收報15.38元，升65.9%。

吉利揚半成冠藍籌

汽車股受追捧，比亞迪（1211）升2.01%；蔚來（9866）升3.06%；理想（2015）升3.14%；小鵬（9868）升1.53%；零跑（9863）升4.71%；吉利（175）更升5.32%，為表現最好藍籌。

內需相關股造好，泡泡瑪特（9992）升4.31%；李寧（2331）升4.29%；潤啤（291）升1.8%。

國際油價周一回吐，中海油（883）跌3.19%；中石油（857）跌1.31%；中石化（386）跌0.21%。

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0930：美伊戰事持續，美國總統特朗普要求將原定與中國國家主席習近平在北京舉行的會晤推遲「約一個月」；不過，隨着G7大國開始釋放原油儲備，國際能源署（IEA）又指如果有需要，仍可進一步動用更多石油儲備，國際油價周一回落，布蘭特原油期貨跌近3%，WTI原油期貨更跌逾6%。

美股三大指數反彈 比特幣回升

美股三大指數周一全線反彈，其中道指升387點或0.83%，報46946點；標指升67點或101%，報6699點；納指亦升268點或1.22%，報22374點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.95%至7215點。值得留意的是，加密貨幣市場亦見向好，比特幣一度重越7.5萬美元關口，高見75,520美元，暫報74,998美元；以太幣亦曾升至2,386美元，暫報2,350美元。

港股方面，恒指今早高開104點或0.4%，報25938點。科網股普遍向上，其中將於本周公佈業績的阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部門，全面推進集團的AI戰略落地，股價開市升0.9%；另一周內公佈業績的騰訊（700）則升0.8%；美團（3690）升0.2%；進軍歐洲電商市場的京東（9618）升0.3%；至於小米（1810）將於周四晚正式發布新一代小米SU7，今早股價亦升0.6%。至於MINIMAX（100）及智譜（2513）分別升3%及0.7%。

螞蟻入主耀才獲內地批准

市場焦點在耀才（1428）身上，該股昨晚發通告宣佈螞蟻入主一事已獲內地監管批准，預計3月30日可完成收購程序；今早復牌股價急漲64％，報15.26元。

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三星電子首展示存儲晶片HBM4E

另一市場焦點為存儲相關股，隨着韓國三星電子在Nvidia GTC大會上首次公開展示下一代高帶寬存儲晶片HBM4E，並重點展示其與Nvidia在AI計算平台上的合作，業內普遍認為AI晶片生態中「算力—存儲」協同升級進入新階段。

在港上市相關股中，兆易創新（3986）開市升逾2%；瀾起科技（6809）升1.3%。至於南方兩倍做多三星電子（7747）及南方兩倍做多海力士（7709）則分別升逾6%及5.6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股12.5億元，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及比亞迪（1211）分別獲淨買入22.87億元、7.06億元及5.87億元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及中芯（981）則分別遭淨賣出35.74億元、8.44億元及3.31億元。