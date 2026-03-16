螞蟻入主耀才獲內地監管批准 預計3.30完成收購程序

獲螞蟻控股提出收購的耀才證券（1428）開市前停牌，晚上發公告指，螞蟻已完成向國家發改委申報，意味獲內地監管批准，預計3月30日前完成收購。耀才將於周二（17日）復牌。

螞蟻：完成向內地部門報告程序

耀才指出，交易的先決條件中，螞蟻已在3月15日，根據《企業境外投資管理辦法》有關高價值的非敏感投資項目規定，履行完成向內地有關部門的報告程序，因此該條件已達成。

螞蟻指出，除了購股協議外，所有交易先決條件均已獲達成，而購股協議預期將於3月30日完成。

股價曾升4.4倍

耀才停牌前股價報9.27元，上周五大漲34%。該股股價自賣盤計劃公布後急升，去年一度高見17.68元，較收購作價高達4.4倍；今年至今亦累升14.9%。

螞蟻28億收購葉茂林逾50%股份

螞蟻控股於去年4月向耀才創辦人葉茂林收購50.55%股份，每股作價3.28元，合共28.1億元。有關交易的先決條件由於未完成，一度延長至3月25日到期。早前耀才指，螞蟻正續與有關部門保持積極溝通，以期盡快獲批。