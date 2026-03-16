周生生發盈喜 料去年持續經營純利增最多1.2倍 港澳銷售改善

周生生（116）發盈喜，預期截至去年12月底止，錄得純利16至17億港元，按年增長約1.07倍至1.2倍。

金價走勢使得毛利率上升

周生生表示，增長可歸因於在2025年下半年，主要市場包括中國大陸、香港、澳門及台灣的銷售表現有所改善。

該集團又指，受惠於利好的金價走勢，以及定價黃金飾品在銷售中佔比較高，令毛利率上升，以及持續優化零售網絡使營運成本下降。



