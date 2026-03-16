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Michael Burry罕有唱好港股 稱科指被明顯低估 曾嘆騰訊5年零回報

股市
更新時間：14:19 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:19 2026-03-16 HKT

華爾街淡友、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry上周五在社文媒體上罕有發文唱好港股，直言恒生科技指數被明顯低估。

Michael Burry表示，恒生科指相關公司近年股價大幅下跌，但這些公司的收入和盈利卻依然穩定增長，這種估值與基本面的極端背離，將帶來了歷史性的投資機會。

最大風險來自美國政府

當被問及最大的風險時，Michael Burry回覆指是美國政府對中國市場實施全面制裁，但他相信這只會在大規模軍事衝突發生時才會出現。他又認為，中國無法對這些公司採取行動，因為那會極大傷害經濟，而在2022至2024年間對這些公司採取行動，儘管經濟本身受到了影響，企業業務也未有嚴重損失。

騰訊跑輸Netflix及博通

值得留意的是，Michael Burry於今年2月底亦曾發文談論港股，並直指港股存在結構性問題。他解釋，過去10年Netflix、博通及騰訊（700）的收入均增長4.5至5倍，但回報卻相差甚遠，其中博通和Netflix一直領跑，但騰訊過去5年的回報率幾乎剛好是0%。

他當時又指，所有香港的大型科技股自2007年以來變得龐大，但「恒指今天約在27000點水平，仍比2007年低15%」。

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