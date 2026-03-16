香港電訊候低吸｜唐牛

中東局勢持續緊張，雖然美國總統特朗普多番出口術，指美伊戰事很快結束，甚或自稱取得勝利，但數據騙不了人，期油回落後再度衝高，重上100美元大關，反映霍爾木茲海峽緊張情況。

同一時間，油價高企令通脹預期升溫，美國國防開支增加，財政前景惡化，亦推高長期債息。由於近期美國經濟數據反覆，並非一面倒地強，假若情況持續，減息又死（高通脹）、加息又死（經濟差）有權令美股出現一浪調整。

現價股息率6.6厘

港股方面，息口趨升，高息股面臨壓力最大，加上近期累積升幅已多，如果未入場的戰友，不妨靜候特價時段。以我自己為例，一直等待香港電訊（6823）回調，現價股息率6.6厘，配合連續多年增加派息的紀錄，逢低吸納博財息兼收。

唐牛

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