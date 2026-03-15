博雅互動盈轉虧約2.4億元 現持有4092枚比特幣 

「港版MSTR」之稱的Web3遊戲商博雅互動（434）公布全年業績，盈轉虧，去年錄得虧損2.39億元，2024年為盈利9.69億元。該公司指，由於比特幣價格的下降，集團持有的加密貨幣公平值減少，導致經審計非國際財務報告準則（Non-GAAP）經調整虧損約1.92億元，而2024年則為錄得Non-GAAP經調整純利9.72億元。每股虧損0.3453元，末期息按年減66%至0.0366元，將繼續每年以不低於經營純利兩成的金額作為股息進行派付。

去年數字資產收益較2024年減少

該集團續指，撇除數字資產及股權投資合夥企業等金融資產的公平值變動等非經營一次性因素影響，去年錄得Non-GAAP經調整純利約為1.29億元，按年跌37.2%，主要由於數字資產增值收益較2024年同期有所減少、購買加密貨幣令銀行存款減少令利息收入減少，以及日常營運所得稅開支按年有所增加。

持有4092枚比特幣及302枚以太幣

博雅互動指出，截至今日持有約4092枚比特幣，平均成本約每枚68211美元；持有約302枚以太幣，平均成本每枚約1661美元，相關數據與去年底相同。該集團指，比特幣作為Web3核心戰略資產，是進行Web3業務布局及構建Web3生態系統的的重要基礎，對比特幣充分和持續的配置是集團在Web3戰略實施的重要支撐。