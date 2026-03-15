中石化煉化首派特別股息0.094元 純利收窄27%

中石化煉化工程（2386）公布去年全年業績，純利按年跌27.1%至17.98億元（人民幣，下同），每股盈利0.41元，派末期息0.104元，首次增派特別股息每股0.094元，合併末期息合計派發每股0.198元，按年減4.8%；計及中期息，全年派0.358元。

毛利率收窄至7.4%

該集團指出，去年收入按年升9.2%至700.74億元，主要由於大型項目進入結算高峰期；毛利按年跌3%至51.77億元，毛利率7.4%，按年收窄0.9個百分點；去年研發成本為24.14億元，按年減4%，集團指主要受研發周期和研發類項目進度影響。

中石化煉化指出，去年集團新簽訂合同量按年升0.6%至1012.48億元，連續第2年達到千億元規模，其中境內新簽訂合同額按年升1.8%至632.48億元；境外新簽訂合同量按年升1.5%至54.29億美元。該集團表示，制定今年新簽合同額目標為境內550億元，境外50億美元。

將大力拓展新能源

展望今年，集團表示，持續穩固石油化工、煤化工、天然氣及儲運等傳統基本盤，同時大力拓展綠氫、綠氨、綠醇及風光核電等新能源新領域；做強電子化學品、高性能工程塑料、碳纖維複合材料等高端新材料業務；推進生物航煤、生物基化學品及硫磷合成氨產業鏈開發。

海外市場方面，深耕中東、中亞、北非等優勢區域， 持續開拓新的國別市場，構建多元均衡的全球市場布局。