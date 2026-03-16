本周關注重磅股業績及央行動向 美伊局勢緊張繼續左右後市｜一周前瞻

伊朗及周邊國家局勢持續緊張，推動國際油價飆升，加劇環球金融市場動盪。本周市場將迎來一系列關鍵經濟數據及重磅公司業績，或為波動的市場提供方向。

市場料本次美聯儲將維持利率不變

本周踏入「超級央行周」，美日英等多國央行將公布利率決議，美聯儲將公布最新經濟預測及利率點陣圖。芝加哥商品交易所的FedWatch工具數據顯示，市場預期聯儲局在3月維持利率不變的概率為98.1%，儘管美國總統特朗普多次敦促減息，但多家大行預測油價急升或令今年首次減息延後至9月甚至12月；滙豐經濟學家更指，聯儲局2026年將維持利率不變。

另外，美國將公布2月工業產出、2月生產者價格指數（PPI）、當周初請失業金人數及1月新屋銷售等一系列經濟數據。而正在法國進行的中美新一輪經貿磋商，或將討論美國關稅調整、中國稀土對美出口等議題。

英偉達GTC大會3月16至19日舉行

本周英偉達GTC大會將於美國舉行，英偉達CEO黃仁勳預將發布多項與AI相關的重磅消息，或對科技股產生顯著影響。美光科技（MU）、Lululemon（LULU）和嘉年華郵輪（CCL）等美企，以及中概股拼多多（PDD）亦將在本周公布業績。本周五（20日）美國市場將迎來「四巫日」，股指期貨及期權集中結算，或加劇外圍市場波動。

社零增速或回升

內地方面，國統局將於今日公布「三頭馬車」數據，據機構預測，受春節假期出行及消費熱度支撐，1至2月社會消費品零售總額增速或回升至1.6%至2.5%區間。

騰訊及阿里有止跌跡象

港股業績期迎來重磅周，兩大科技股騰訊（700）及阿里巴巴（9988）本周業績最矚目。大行預測，阿里收入中位數預期錄得2897.95億元人民幣，按年升3.4%；經調整淨利潤料為295.79億元人民幣，按年跌42.1%；騰訊預期季度收入中位數約1940.74億元人民幣，按年升12.5%；經調整盈利料錄得649.26億元人民幣，升17.4%。

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，一眾科技股過去已累積一定跌幅，如騰訊及阿里在績後傳達更多AI故事，有望成為資金重投科技板塊的契機，「兩隻股都有止跌跡象，反彈機會大，分別係反彈幾多」。他認為，騰訊近日動力較阿里強，後市如企穩580元，短期有力挑戰620元；至於阿里預期可返回140元水平，如績後部署有驚喜，本月或可升上150元水平。

此外，長和（001）、紫金礦業（2899）、友邦（1299）等多隻重磅股亦將在本周公布業績。

本周重點業績日曆