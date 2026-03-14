港交所稱改革制度無損上市質素 強調低質量公司「絕不過關」

港交所昨就提升上市機制競爭力展開諮詢，擬於3大領域放寬門檻，包括同股不同權（WVR）架構、海外發行人第二上市及轉主要上市規定，以及首次上市規定及上市安排。交易所亦強化退回機制，呈現「鬆緊並行」的監管取向。港交所強調不會容許低質公司上市，會從多方面維持上市公司的高質量。有市場意見認為，港交所應同步加強資訊披露及獨立董事職能，以平衡提升市場競爭力與投資者保障。

港交所上市主管伍潔鏇於會上強調，絕不容許上市文件不齊備、低質量公司上市，收到每份申請均會仔細閱讀，並與保薦人溝通，如果上市申請人不適合上市，將不會獲批。她續指，在推行上市制度改革時，將會從多方面維持上市公司的高質量，同時亦會保障投資者的利益，並說優化上市制度和上市質素並無衝突。

強化退回機制 公開機構身份

建議提出將強化退回機制，即港交所退回上市申請時，不止公開保薦人的身份，還會「貼堂」，公布所有負責編備申請材料的專業機構的身份和角色。伍潔鏇指，冀「增強版」退回機制可以提升質素、加強懲戒，而市場透明度還需要市場共同努力，希望中介機構提供更高質素文件。

德勤中國香港市場及業務成長主管合夥人呂志宏指，這次優化措施即使放寬WVR門檻，相關要求仍高於主板的最低標準，不擔心優化措施後會降低上市質素。