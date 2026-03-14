Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生科初創Earendil Labs傳來港上市集資39億 AI開發藥物 與賽諾菲、藥明有合作

股市
更新時間：09:29 2026-03-14 HKT
發佈時間：09:29 2026-03-14 HKT

據外電報道，生物科技初創企業Earendil Labs據報擬來港上市，集資或高達5億美元，相當於39億港元。兩新股昨日開始招股，集成電路設計公司國民技術(2701)集資最多10.3億元，首日超購4.1倍。網絡解決方案商飛速創新（3355）集資最多16.6億元，首日認購表現較佳，錄得31.4倍超額。

《彭博》引述消息報道，以AI技術開發藥物的Earendil Labs，正考慮來港掛牌，並由中金與摩根士丹利安排上市計劃。Earendil Labs與多間知名藥物企業有合作關係，包括法國賽諾菲（Sanofi）以及藥明生物（2269）等。

飛速創新入場費4201.96元

至於昨天開始招股的新股，飛速創新計劃發行4000萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎35.2元至41.6元，集資最多16.6億元。截至昨晚，飛速創新獲53.83億元孖展認購，以公開發售認購額1.66億計，相當於超購31.4倍。該公司每手100股，一手入場費4201.96元，將在本月23日掛牌，中金公司、中信建投國際、招商證券國際為聯席保薦人。

國民技術首日超購4.1倍

國民技術計劃發行9500萬股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為10.8元，集資最多10.3億元。截至昨晚，國民技術獲5.29億元孖展認購，以公開發售集資額1.03億元計，超購4.1倍。該公司每手200股，一手入場費2181.78元，同樣在本月23日掛牌，中信証券為獨家保薦人。

此外，碳化硅外延芯片生產商瀚天天成通過上市聆訊，中金公司為獨家保薦人。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
19小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
16小時前
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
1小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
14小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
15小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
4小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
17小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
17小時前
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
影視圈
23小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
15小時前