生科初創Earendil Labs傳來港上市集資39億 AI開發藥物 與賽諾菲、藥明有合作

據外電報道，生物科技初創企業Earendil Labs據報擬來港上市，集資或高達5億美元，相當於39億港元。兩新股昨日開始招股，集成電路設計公司國民技術(2701)集資最多10.3億元，首日超購4.1倍。網絡解決方案商飛速創新（3355）集資最多16.6億元，首日認購表現較佳，錄得31.4倍超額。

《彭博》引述消息報道，以AI技術開發藥物的Earendil Labs，正考慮來港掛牌，並由中金與摩根士丹利安排上市計劃。Earendil Labs與多間知名藥物企業有合作關係，包括法國賽諾菲（Sanofi）以及藥明生物（2269）等。

飛速創新入場費4201.96元

至於昨天開始招股的新股，飛速創新計劃發行4000萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎35.2元至41.6元，集資最多16.6億元。截至昨晚，飛速創新獲53.83億元孖展認購，以公開發售認購額1.66億計，相當於超購31.4倍。該公司每手100股，一手入場費4201.96元，將在本月23日掛牌，中金公司、中信建投國際、招商證券國際為聯席保薦人。

國民技術首日超購4.1倍

國民技術計劃發行9500萬股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為10.8元，集資最多10.3億元。截至昨晚，國民技術獲5.29億元孖展認購，以公開發售集資額1.03億元計，超購4.1倍。該公司每手200股，一手入場費2181.78元，同樣在本月23日掛牌，中信証券為獨家保薦人。

此外，碳化硅外延芯片生產商瀚天天成通過上市聆訊，中金公司為獨家保薦人。