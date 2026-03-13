Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彩星玩具去年轉蝕1535萬 彩星集團派特別息  料今年再步過渡年

股市
更新時間：21:40 2026-03-13 HKT
發佈時間：21:40 2026-03-13 HKT

「忍者龜」產品特許權協議將於今年底屆滿後不獲續期的彩星玩具（869）及母企彩星集團（635）公布全年業績。彩星玩具去年盈轉虧，全年淨虧損1535.3萬元，去年同期純利為1.32億元，期內收入5.12億元，減少45%。不派第二期中期股息，去年同期每股派息3仙。全年派息1仙，按年跌87.5%。

彩星集團虧損收窄

至於彩星集團全年虧損3.62億元，按年收窄5.3%，派發第二期中期息每股1.5仙，以及特別中期息每股1.5仙，合計3仙，按年持平。期內營業額6.6億元，按年跌39%。

彩星玩具：今年將仍是過渡年

彩星玩具指，今年將是另一個過渡年，仍缺乏重大娛樂活動支持各項產品，並且預期美國對進口關稅仍將持續以不同形式實施，對其盈利構成一定負面壓力。

美國市場貨品受阻

彩星玩具表示，未能如2024年受惠於上映的「哥斯拉X金剛：新帝國」電影帶動，「哥斯拉X金剛」產品付運量回落、「忍者龜」產品系列無大型娛樂活動推動，需求放緩及貿易緊張局勢加劇，令去年4月付運至美國市場的貨品受到阻礙，惟部份影響因於去年秋季推出「Power Rangers」產品得以抵銷。

彩星玩具又指，美國佔收入中76%，仍屬最大，歐洲整體佔15%，美洲其他地區佔6%，而3%則來自亞太地區。 

彩星物業管理收入跌9%

彩星集團業務方面，該集團公布，物業管理業務分部收入為1950萬元，按年減少8.5%，該集團將繼續對物業投資長遠前境保持樂觀，並將適當地平衡投資物業組合。

彩星亦指，去年投資物業錄得重估虧絀，主要反映香港工商業物業市場持續疲弱，由於經濟不穩、供應過剩及零售市場情緒低迷，均對整個地區的市場估值產生影響。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
3小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:15
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
5小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
7小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
3小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
10小時前