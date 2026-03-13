彩星玩具去年轉蝕1535萬 彩星集團派特別息  料今年再步過渡年

「忍者龜」產品特許權協議將於今年底屆滿後不獲續期的彩星玩具（869）及母企彩星集團（635）公布全年業績。彩星玩具去年盈轉虧，全年淨虧損1535.3萬元，去年同期純利為1.32億元，期內收入5.12億元，減少45%。不派第二期中期股息，去年同期每股派息3仙。全年派息1仙，按年跌87.5%。

彩星集團虧損收窄

至於彩星集團全年虧損3.62億元，按年收窄5.3%，派發第二期中期息每股1.5仙，以及特別中期息每股1.5仙，合計3仙，按年持平。期內營業額6.6億元，按年跌39%。

彩星玩具：今年將仍是過渡年

彩星玩具指，今年將是另一個過渡年，仍缺乏重大娛樂活動支持各項產品，並且預期美國對進口關稅仍將持續以不同形式實施，對其盈利構成一定負面壓力。

美國市場貨品受阻

彩星玩具表示，未能如2024年受惠於上映的「哥斯拉X金剛：新帝國」電影帶動，「哥斯拉X金剛」產品付運量回落、「忍者龜」產品系列無大型娛樂活動推動，需求放緩及貿易緊張局勢加劇，令去年4月付運至美國市場的貨品受到阻礙，惟部份影響因於去年秋季推出「Power Rangers」產品得以抵銷。

彩星玩具又指，美國佔收入中76%，仍屬最大，歐洲整體佔15%，美洲其他地區佔6%，而3%則來自亞太地區。

彩星物業管理收入跌9%

彩星集團業務方面，該集團公布，物業管理業務分部收入為1950萬元，按年減少8.5%，該集團將繼續對物業投資長遠前境保持樂觀，並將適當地平衡投資物業組合。

彩星亦指，去年投資物業錄得重估虧絀，主要反映香港工商業物業市場持續疲弱，由於經濟不穩、供應過剩及零售市場情緒低迷，均對整個地區的市場估值產生影響。