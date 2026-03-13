業聚醫療末期息12仙多兩成 擬恒常派中期息

業聚醫療（6929）昨日公布業績， 派末期息每股12仙，按年多兩成，計及先前派發的公司成立25週年的特別股息15仙，去年度共派27仙。該公司首席營運官劉桂禎表示，公司積極考慮派發恒常的中期息，以平衡公司情況及股東期望，惟暫未有特定的派息比例。

去年下半年美國業務恢復迅速

該公司已進軍中東市場，她表示美伊戰爭暫時對公司沒有太大影響，因為醫療器材是必需品。美國關稅戰方面，該公司董事長錢永勛表示，公司其中一個優勢是平衝市場分佈，以及擁有全球銷售網絡，另在荷蘭和德國設有廠房。劉桂禎補充，美國關稅戰令公司在藥物註冊地及原材料方面有更多佈局，而美國關稅政策去年下半年放寬後，公司在美國市場的業務恢復很快。

收購和併購計劃方面，劉桂禎指出公司會在銷售網絡、技術和產品等領域，探索相關機會，另不排除會與合作夥伴合作，而在地緣政治局勢不穩下，合作夥伴的價值突顯。 她續指，公司在亞太區已有良好基礎，預計今年內開展在荷蘭和比利時向醫院直銷的業務。

日本臨床研究7月開展 研發開支增

她表示，由於一個日本臨床研究於7月開展，故預計今年公司的研發開支會按年上升，而隨著新產品陸續在日本上線，來自日本的收入將重拾增長動力。該公司位於中國杭州的廠房將於明年投產，而印尼廠房正在規劃中，暫時有意先供應當地市場需求。

有產品納入集採 內地收入跌13.9%

該公司去年度來自內地的收入按年跌13.9%，該公司首席財務官陳泳成解釋，因為去年有產品納入中國集採制度中，但公司現時約8成產品已納入集採制度，預計此制度對公司日後的影響將會很輕微。