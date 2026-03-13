耀才證券曾升43% 螞蟻收購要約時間3.25截止

耀才證券（1428）曾抽升43%，高見9.92元。最新升38%，報9.55元。

據去年11月底耀才證券公告，其與螞蟻集團方面簽訂了修訂協議，將要約收購的最終截止日期延長至2026年3月25日。內媒引述分析指，隨著該關鍵日期的臨近，市場對交易最終落地的預期顯著增強，預料收購事項有新的進展。

市場仍關注內地發改委的審批進度，據報相關工作正按計劃有序推進。

另外，耀才證券9日（周一）起獲調入深交所港股通標的證券名單。

