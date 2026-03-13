油價高企 上半年減息無望｜古天后

3月13日，大致天晴及乾燥，早上清涼。美伊戰爭未有停火跡象，波斯灣油輪及貨船相繼受襲，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)揚言繼續封鎖

爾木茲海峽，若戰爭持續將開闢新戰線，刺激油價回升，紐約期油重返每桶90美元之上，令美股周四顯著受壓。道指低開174點後，跌幅最多擴大至755點，低見46662，收市報46667，接近全日低位，跌739點或1.56%；標指曾挫1.56%，收市跌103點或1.52%，報收6672，以科技股為主嘅納指一度插水1.87%，收市跌404點或1.78%，報收22311。俗稱「恐慌指數」嘅VIX波動指數一度抽高12.3%，至27.22。

摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金贖回，觸發大型銀行及另類資產管理公司股價新一輪拋售，大摩收市插水4.1%，高盛亦跌4.4%，為跌幅最大道指成份股，花旗跌超過3%，Blue Owl及KKR跌幅分別為4.5%及3.7%。此外，德銀披露其私募信貸市場嘅曝險金額達260億歐元，股價急跌逾5%。大型科企股中，Nvidia、蘋果公司及Tesla股價分別跌1.5%、1.9%及3.1%。油股雪佛龍反彈2.7%，為表現最強道指成份股，沃爾瑪逆市升1.5%。

美國10年期債息最多倒升7個基點，報4.277厘，對息口較敏感嘅2年期債息急飆12.6個基點，至3.762厘。美滙指數一度上揚0.52%，報99.75，日圓跌0.31%，報159.44兌每美元。美國經濟數據方面，都符合或接近預期，但暫時油價高企下，上半年減息已無望，除非就業市場迅速惡化，但喺通脹有重燃機會下，聯儲局進入兩難局面。

先於25000至26300內上落整固

美伊戰爭未肯停，伊朗更表示繼續封鎖霍爾木茲海峽，令油價再度回升。內地兩會結束，中央政策取向相對保守，不僅缺乏大規模刺激措施，內地據報限制銀行及國企等使用OpenClaw，拖累科技股維持疲弱，港股昨日低開後反彈乏力，再度受制二萬六關後反覆回落，最終恒生指數跌182點，報收25716，成交額則只有2421億元，反映投資者面對反覆市況，取態較為審慎。及至夜期時段，美股三大指數跌逾1%，夜期及ADR下跌，夜期跌穿25500水平，今早黑期亦於25400水平徘徊，料今早大市低開，乘勢回報周二上升裂口25442-25611，期指25351-25535。目前紐約期油價仍高企於90美元之上，油價高企不利股市，即使G7早前已表示必要時動用戰略石油儲備，但仍無法遏止油價回升。估計環球股市受美伊戰事影響，短期表現仍反覆，港股亦不例外，今日恒指如借勢回補周二上升裂口後，能否企穩於裂口頂部極為重要，如能重返25750-25800水平，企穩5日及10日線，則回補裂口後有望回穩，甚至完成調整。相反，如回補整個上升裂口之後，連裂口底部即25400亦失守，則再度向下考驗250日線即25000水平機會甚大。暫時港股或先行於25000至26300水平內上落整固，直至下破250日線，或重返20日線企穩，方見再見突破。

古天后