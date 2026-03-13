港股三連跌 收市跌251點 北水流入184億撈貨 分析：下周試25000支持位｜港股收市

中東局勢未見降溫，伊朗新任最高領袖揚言霍爾木茲海峽應繼續封閉，國際油價持續回升，倫敦佈蘭特期油升穿100美元大關，市場對聯儲局「不減息」或延遲減息的預期增強，亞洲股市反彈無望，繼續尋底，港股亦隨外圍再跌。恒指周五續跌251點收市，收報25465點，錄得三連跌，累跌494點。大市成交2465億元，連續3日不足3000億元。北水持續撈貨，再流入184.48億元，連續第三日流入。

恒指低開低走，低開133點後，早段跌幅曾收窄至19點，惟外圍沽壓沉重，加上部分重要股份業績欠佳，走勢疲弱，恒指,跌幅再擴大，最多跌297，最終全日收報25465點，跌251點；國指收報8671點，跌28點；科指收報4978點，跌49點。

全周計，恒指累跌291點，連跌兩周；國指累升43點；科指累升30點，結束連跌三周趨勢；洛陽鉬業 （3993）累跌12.1%，為本周表現最差藍籌股；寧德時代 （3750）累升21%，為本周表現最佳藍籌股。

國際油價高企，部分石油股和油服股仍有炒作，中海油（883）升2.3%，收報29.76 元；中石油（857）揚0.5%，收報10.67 元； 山東墨龍（568）漲5.2%，收報11.39 元；聯合能源（467）走高1.4%，收報0.73 元。不過三桶油之一的中石化（386）下跌2.8%，收報4.84 元。

蘋果公司宣佈降低中國App Store佣金，科企普遍認為有利促進產業發展，令行業為之振奮。 科網股尾市多數轉升。騰訊（700）升0.2%，收報547.5 元；網易（9999）漲0.5%，收報182.4 元；京東（9618）揚不足0.1%，收報109.6 元；阿里巴巴（9988）上市手機版open claw，股價漲0.7%，收報132.5 元。惟商湯（020）續弱，挫3.3%，收報2.04 元。

聯合國貿易和發展會議發表報告指出，包括運費、船用燃料費和保險費在內的航運成本也在攀升，導致整個化肥供應鏈運輸成本增加。 消息令化肥板塊逆市上漲，玖遠集團（827）急升51.9%，收報0.079 元；大成生化科技（809）揚12.5%，收報0.079 元；中海石油化學（3983）漲2.4%，收報3.46 元；中國心連心（1866）向上1.3%，收報12.06 元。

國際金價跌穿5100美元水平，黃金股隨金價回落。赤峰黃金（6693）下滑7.7%，收報40.3 元；紫金礦業（2899）走低3.7%，收報38.26 元；同系的紫金黃金國際（2259）下降7.6%，收報188.1 元；山東黃金（1787）挫4.1%，收報38.06 元。

個股方面，太古拆讓約9.6% 減持1.53億股國泰航空（293）股份，套現約18億元。國泰股價跌5.1%，收報12.33 元。而太古A（019）升3.1%，收報元85.3 ；太古B（087）漲1.4%，收報13.65 元。

耀才證券(1428)將要約收購最終截止日期延長至本月25日， 市場關注內地審批螞蟻集團提購進展，耀才股價大升34%，收報9.27 元。

東方海外(316)去年純利按年跌41.3%至15.13億美元，東方海外瀉7.5%，收報142.7 元，為表現最差藍籌股。

港鐵公司(066)去年盈利跌7%，股價跌6.4%，收報32.38 元；

毛記葵涌(1716)控股權易手，驍駿傳奇有限公司折讓約42.45%提全購要約，復牌後股價飆升37.2%，收報1.66 元。

巨星傳奇（6683）發盈警，去年全年由盈轉虧逾5200萬元，惟股價仍大升16.9%，收報8.25 元。

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，市場正提前反映中東戰爭或正演變成長期衝突繼而導致油價上漲會推升通脹的情況，加上市場炒作過龍蝦AI熱潮後，許多跟風資金被套，這也加劇了調整壓力，因此港股周五繼續向下。他續指，預計下周恒指可能再次下試25,000點支持位，惟這次25000關守住難度較高，短期內港股向下趨勢明顯。

---

恒指今早低開133點，跌幅曾收窄至19點。中午收報25593點，跌122點或0.48%，半日成交1,260億元。科指方面，中午收報5007點，跌20點或0.41%。

藍籌股方面，中通快遞（2057）升3.2%，成表現最好藍籌；寧德世代（3750）與力拓集團合作，共推礦業電氣化及循環經濟，升1.64%。

科網股多數上升，阿里巴巴（9988）升1.52%；百度（9888）升1.33%；京東（9618）升1.28%；騰訊（700）升1.1%；小米（1810）升0.3%，惟美團（3690）跌0.46%。

中海油、中石油升1.4%

伊朗革命衛隊稱霍爾木茲海峽繼續封鎖，同時副外長表示允許部分國家船隻通過，惟布蘭特期油續於100美元徘徊。中海油（883）升1.58%，中石油（857）升1.41%。不過中石化（386）下跌3.4%。

美以襲擊伊朗後，國際化肥供應鏈受到明顯衝擊。 聯合國貿易和發展會議發表報告指出，包括運費、船用燃料費和保險費在內的航運成本也在攀升，導致整個化肥供應鏈運輸成本增加。 消息令化肥板塊逆市上漲，玖遠集團（827）升53.85%；大成生化科技（809）升9.38%；中海石油化學（3983）升4.14%。

太古系績後造好，太古A（019）升5.02%，報86.9元；太古B（087）漲2.38%，報13.78港元；太古地產（1972）升2.04%。另外，太古減持1.53億股國泰航空（293）股份，相當於2.52%，套現約18億元。國泰股價中午跌3%，報12.6元。

毛記復牌後曾升逾四成

毛記葵涌（1716）今早復牌後一度升超過43%，創52周新高，中午收市報1.41元，升16.53%。原控股股東Blackpaper Limited向獨立第三方馬黎陽出售65%股權，涉及1.755億股，總代價1.22億港元。

---

0930：中東局勢持續緊張，美股三大指數齊挫逾1%。道指收市挫739點或1.56%，報46677點；標指跌103點或1.52%，報6672點；納指跌404點或1.78%，報22311點；反映中國概念股表現的金龍指數回吐1.02%，報7094點。

摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金贖回，觸發大型銀行及另類資產管理公司股價新一輪拋售，大摩股價收市插水4.1%，高盛滑落4.4%，為跌幅最大道指成份股，花旗挫超過3%，Blue Owl及KKR跌幅分別為4.5%及3.7%。此外，德銀披露其在私募信貸市場的曝險金額達260億歐羅，股價應聲下滑逾5%。

美伊戰爭進入第13日，特朗普與伊朗新任最高領袖穆傑塔巴雙雙釋放強硬信號。穆傑塔巴表明不會放棄復仇，霍爾木茲海峽將繼續關閉。特朗普則在社交媒體發文稱，阻止伊朗擁有核武器「遠比油價更重要」。布倫特原油相隔13個月以來首次收報於每桶100美元以上。

除能源問題外，規模達1.8萬億美元的私人信貸問題持續，據報摩根士丹利與Cliffwater LLC旗下私人信貸基金因贖回申請激增，被迫限制資金提取。銀行股下挫，摩根士丹利和高盛跌逾4%。Blue Owl及KKR跌幅分別達4.5%及3.7%。

港股方面，恒指低開133點，報25583點。

太古（019）配售國泰航空（293）2.52%股份，合共1.53億股股份，每股配售價11.74元，較國泰昨日（12日）收市價12.99元拆讓約9.6%。太古今早高開4.1%，國泰則下跌3%。

理想汽車（2015）跌1.71%。該公司第四季經調整利潤錄得2.74億元（人民幣，下同），按年急挫93.2%。

《100毛》母企毛記葵涌（1716）復牌跌2.47%。該公司昨日正式公布賣盤，大股東姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）持有的65%股權，出售予內地環保科技界商人馬黎陽，每股作價0.6963元，合共1.22億元。有關交易觸發全面收購，其餘35%股東亦可向新買家出售股份。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股112.83億港元。盈富基金 (2800)、中國海洋石油 (883)、中芯國際 (981)分別獲淨買入47.01億港元、12.38億港元、3.17億港元；騰訊(700)、阿里巴巴(9988)、金風科技 (2208)分別遭淨賣出4.8億港元、4.29億港元、3,486萬港元。