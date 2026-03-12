Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理想汽車第四季經調整利潤急挫93% 今年首季料交付少達8.5% 美股盤前跌2%

更新時間：19:47 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:04 2026-03-12 HKT

理想汽車（2015）第四季經調整利潤錄得2.74億元（人民幣，下同），按年急挫93.2%。期內收入總額287.75億元，按年跌35%；汽車總交付量10.92萬輛，減少31.2%；當中車輛毛利率16.8%，按年減少2.9個百分點。理想美股（LI）盤前跌2.5%，報17.8美元。

全年經調整利潤跌77.5%

計及全年，理想汽車經調整淨利潤為24億元，按年大跌77.5%。收入總額1123.1億元，按年跌22.3%；車輛銷售收入1066.8億元，跌23%，車輛毛利率17.9%，下降1.9個百分點。全年交付量40.63萬輛，按年跌18.81%。

首季交付指引8.5萬輛 收入料跌最多21%

理想預計，今年首季車輛交付量為8.5萬至9萬輛，按年減少8.5%至3.1%；收入總額204億至216億元，按年減少16.7%至21.3%。今年1月及2月，公司已分別交付27,668輛及26,421輛汽車。

李想：戰略調整見效 今年迎重要產品周期

理想董事長李想在業績報告表示，經過2025年主動戰略調整，第四季以來組織效率、供應能力和銷售體系開始出現積極變化，包括門店效率提升、理想i6產能問題緩解及理想i8銷量回升。他透露，今年公司將迎來重要產品周期，第二季上市的全新理想L9將在動力系統、智能駕駛和底盤技術方面全面升級。

全國布局持續擴張 現金儲備逾千億

截至2026年2月28日，理想汽車在全國160個城市擁有539家零售中心，223個城市設有548家售後維修中心及授權服務中心，已投入使用4054座理想超充站，配備2.24萬個充電樁。

首席財務官李鐵指出，截至去年底公司現金儲備達1012億元，為把握具身智能領域機遇及加速全球拓展提供充足動能。

