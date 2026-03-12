Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵去年少賺7% 末期息維持0.89元 六鐵路項目總投資1400億元

股市
更新時間：16:51 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:51 2026-03-12 HKT

港鐵（066）去年純利146.77億元，按年下跌6.9%，末期息每股0.89元，全年共派1.31元，均按年持平。

期內總收入554.65億元，按年減少7.6%。經常性業務利潤56.5億元，減少21.6%；而物業發展利潤110.84億元，按年增長8%。

香港車務虧損擴至2.5億 高鐵推動收入增長

港鐵指，雖然市場環境帶來一定挑戰，對整體經常性業務利潤有所影響，但受高速鐵路香港段及過境服務乘客量上升的帶動下，香港車務營運錄得穩健的收入增長。期內香港車務錄得營辦虧損2.54億元，按年多蝕3倍。

逐步融資支持發展鐵路網絡

港鐵指，將持續透過「鐵路加物業」模式，將物業發展利潤投放於鐵路建設及營運，現正全力推進六個位於屯門、大嶼山，以及北部都會區的新鐵路項目，相關項目涉及的總投資約1400億元。該集團表示，正逐步進行融資安排，以支持港鐵持續投資及拓展香港的鐵路網絡。

正興建9物業 涉8000伙

物業業務方面，港鐵指，正興建9個物業項目，未來可提供約8000個住宅單位，去年亦批出屯門第16區站第一期物業發展項目合約，為香港住宅市場提供持續供應。

港鐵續指，視乎施工及銷售進度，公司預期為日出康城第13期、港島南岸第6期及油塘通風樓項目的物業發展利潤入帳，並繼續為大圍站項目、港島南岸第5期及日出康城第12期的利潤入帳。

