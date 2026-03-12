太古全年基本溢利增9% 末期息多派19% 本港寫字樓近月重拾動力 住宅信心改善

太古（019）去年撇除投資物業公平值變動的基本溢利113.73億元，按年升9%，受航空部門的表現及地產部門帶來的可觀收益所帶動，經常性基本溢利97.54億元，按年升5%。期內總收入904.67億元，按年增加10%。太古A第二次中期股息派每股2.5元，按年增19%，全年派3.8元，多13%。太古績後跌1.1%，暫報80.35元。

白德利：地緣政治下仍對增長有信心

太古主席白德利指，中東地緣政治局勢的發展將導致市場的不確定性持續，但仍對旗下各項業務的長期增長機遇保持正面，對消費者信心逐步回復持樂觀態度。他又指，飲料業務將投資於電子商貿能力及其他新興渠道，以推動可持續增長；國泰（293）預期可載客量在今年將繼續有所增長，並專注於加密現有航線的班次及增加新航點。

太地末期息增5% 維持漸進及中單位數增派息

太古地產部門的太古地產（1972），去年收入增長11%至160.4億元，基本溢利升27%至86.2億元。至於經常性基本溢利按年減少3%至62.6億元，因出售Brickell City Centre商場後的租金收入減少、香港辦公樓租金收入下跌。第二次中期息增加5%至0.8元；全年派息增5%至1.15元。太地指，在已計劃的投資項目及資本流轉策略支持下，目標每年股息以漸進式及中單位數幅度增長，未來派發約一半基本溢利作為普通股息。

有租戶擴充寫字樓 金鐘受惠中環地段復甦

太地行政總裁彭國邦指出，本港辦公樓需求雖然短期內持續疲軟，但第四季市場開始出現回穩迹象，旗下辦公樓由於現有租戶擴充空間，加上新股市場轉趨活躍重新帶動租務需求，出租率維持平穩。他指出，於去年底金融業氣氛改善，帶動租務查詢增加，太古廣場受惠於中環較早出現的復甦趨勢。

住宅市場方面，彭國邦認為，信心正逐步改善，受惠多項利好政策，以及本地及中國內地買家需求恢復，預期中長期將持續轉強。

零售整體向好 内地表現優於疫情前

太地指，香港零售物業組合表現向好，旗下商場年內近乎全部租出，太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉的零售銷售額分別上升6%、3%及2%，好於香港整體零售市場1%的升幅。該集團指，即使零售氣氛預期維持審慎，旗下商場將繼續透過加強客戶體驗，吸引可觀的人流。

彭國邦表示，中國內地政府放寬多項政策，成功提振消費信心，包括免簽證入境、增值稅退稅安排，以及更多刺激經濟的措施，應佔零售銷售額增長7%，表現不但優於市場，亦較2019年疫情前水平高出65%。

太地千億投資已投放670億

太地2022年宣布1000億元投資計劃，截至3月6日，已承諾投放約670億元，其中110億元於香港、460億元於內地及100億元於住宅買賣項目，太地指，將繼續專注以審慎方式落實投資計劃。

可口可樂內地銷售受外賣補貼影響

至於太古飲料部門貢獻溢利按年跌35%至13.18億元，撇除非經常性項目的溢利則持平至13.9億元；期內收益則增加15%至419.76億元。太古指，去年表現受一些挑戰所影響，在內地，外賣平台的進取補貼推動市場結構性轉離傳統分銷渠道，對太古可口可樂的收益增長構成顯著壓力，越南和泰國亦受激烈市場競爭拖累。太古指，展望2026年市況會有所改善。

太地CFO龍雁儀退休

另外，太古地產宣布，龍雁儀因退休已辭任公司常務董事及首席財務官，由施世華接任。而馬天偉不再擔任非常務董事，以專注太古公司集團其他業務。