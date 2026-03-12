九倉去年基礎淨盈利大增47% 受惠撥備大減 內房復甦乏力 憂中東成最具破壞力亂局

九龍倉集團（004）公布2025年全年業績，受內地發展物業減值撥備大幅減少帶動，基礎淨盈利大增47%至41.04億元。派息方面，第二次中期股息每股0.2元，全年合共派息0.4元，均與2024年維持不變。

港樓重拾動力 仍面對庫存積壓

九倉表示，2026年甫開局便迎來更具爆炸性的變亂，最新的伊朗戰事可能演變成對中東地區最具破壞力的亂局，還有委內瑞拉、古巴和格陵蘭連番接踵遭受威脅。該集團指，前景充滿變數，將憑藉自身核心優勢和穩健的財務管理，在逆風保持業績穩定。

該集團拍出，內地房地產市場復甦乏力、勞動力市場持續疲軟以及產能失衡等因素，仍對經濟增長構成下行風險，削弱消費支出；而香港樓市則在政府措施和資本市場回暖帶動下重拾動力，但利率波動及庫存積壓或將繼續帶來考驗。

豪宅氣氛向好 港物業收入升2.5倍

香港物業方面，應佔收入大升254%至11.4億元，營業盈利升66%至2.87億元。年末未入帳銷售額10.63億元。九倉指，香港豪宅受惠股市氣氛向好及政府優化「新資本投資者入境計劃」，市場初見復甦。

內地發展物業少賺73% 撥備大減帶動盈利

內地發展物業應佔收入大跌58%至13.63億元，營業盈利減少73%至2.08億元；期內計提應佔減值撥備8.39億元，遠低於2024年的20.18億元。至於內地投資物業收入跌3%至44.19億元，營業盈利跌4%至28.76億元，該集團指，零售僅靠以舊換新短暫支撐，寫字樓供過於求，出租率與租金持續下行。

貨箱碼頭吞吐量跌6%

酒店業務收入升6%至6.56億元，營業盈利轉為收支平衡，2024年為1100萬元，香港受訪港旅客帶動表現向好，內地則受消費模式轉變拖累。物流基建收入跌3%至21.28億元，營業盈利跌12%至2.78億元，現代貨箱碼頭於香港的吞吐量跌6%至330萬個標準貨櫃，深圳碼頭錄得增長。