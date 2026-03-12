港股反彈浪能否持續 還看25800守穩與否｜古天后

3月12日，天晴，日間乾燥及溫暖。美伊戰事未完，國際油價回升，美股周三個別發展，道指低開15點後，跌幅擴大至最多520點，最低報47185，收市跌289點或0.61%，報47417；標指跌25點或0.08%，報6775；納指微彈6點或0.08%，報22716。國際能源署（IEA）宣布成員國同意合共釋出破紀錄4億桶緊急石油儲備，以應對伊朗戰爭，但油價繼續升，紐約期油最多反彈6.64%，高見每桶88.99美元，收報87.25美元，升4.55%；布蘭特期油一度抽高6.1%，高見93.15美元，收報91.98美元，反彈4.76%。

油價高企 通脹有機會回升

噚晚公布嘅2月份消費物價指數（CPI）按年升幅維持於2.4%，符合預期，數據反映，雖然上月汽油及超市雜貨包括新鮮蔬菜及咖啡價格上漲，但期內二手車價格及汽車保費下降，有助物價維持受控。不過油價若然喺戰事持續下高企，估計及後通脹有機會回升，上半年聯儲局減息機會應該微乎其微。數據公布後，美國10年期債息曾上揚9.1個基點，至4.226厘，對息口較敏感嘅2年期債息漲7.5個基點，至3.644厘。摩根士丹利財富管理經濟師Ellen Zentner表示，雖然各國有望釋出緊急石油儲備，但持續嘅不確定令油價上升風險增加，意味聯儲局對減息將維持謹慎。

各股份表現中，甲骨文（Oracle）業績及展望均好過預期，股價大幅抽高9.2%；Nvidia股價升0.7%，該公司宣布向以荷蘭為基地嘅人工智能（AI）數據中心公司Nebius投資20億美元，並建立策略夥伴關係。亞馬遜繼日前發行美元債券後，據報計劃首次發行歐元債券，目標金額145億歐元，該公司並宣布與Uber達成為期多年合作協議。Uber股價急升3.6%，亞馬遜先升後跌0.8%。

此外，食品生產商金寶公司（Campbell's Co）調低盈利預測，股價跌7.1%。油股雪佛龍上升1.7%，為表現最強道指成份股，UnitedHealth反彈1%，美國運通回升0.9%。美滙指數一度回升0.48%至99.3，日圓降0.57%至158.95兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣反覆曾升3.4%，至71337美元。

恒指企穩10日線才可反彈

港股昨日表現反覆，恒生指數高開低走，雖然早段一度升189點，見26149高位，但午後倒跌，最多跌140點，低見25819，收市跌61點，報收25898，成交額只有2,544億。雖然科技股早段反彈，但唔少重磅科技股都係高開低走，而內地據報限制銀行及國企等使用OpenClaw，人工智能模型股MiniMax（100）早段升逾8%，創出1,320元上市新高後，倒跌6.4%收市；圖像處理器（GPU）相關股天數智芯（9903）亦倒跌9.2%；另一六小虎智譜（2513）亦倒跌收市。而早段支撐大市上升嘅騰訊（700）、阿里巴巴（9988）同樣倒跌收市。至夜期時段，美股因油價反彈走軟，夜期及ADR個別發展，夜期跌穿日期低位，ADR則靠穩。但今早美股期貨下跌，拖累黑期跌至25600水平，料今早港股將低開，如開市恒生指數未能企穩25700並重返25800水平之上，後市需企穩5日線（25670）及10日線（25844），而期指則需企穩25700，方有條件繼續反彈，否則大市似乎向下回補周二上升裂口，即恒25442-25611及期指25357-25535機會較大。

大市如完全回補上升裂口後，無法企穩於裂口頂部，即企穩於25600水平之上，調整或持續。不過今早大市約低開於25600水平，亦會遺下一個下跌裂口，有機會於盤中回補，如今日同時回補周二上升裂口之餘，亦即市回補下跌裂口，其後能否延續反彈浪，25700-25800相當關鍵。

古天后