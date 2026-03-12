油價再逼近百美元 恒指低開179點 中海油向上 山東墨龍升15% 國泰君安國際跌逾4%

0925：國際油價再逼近百美元，港股開市向下，恒指低開179點，報25719點。騰訊（700）玄武實驗室針對於「龍蝦」數據安全保護，正式推出HaS Anonymizer，功能包括隱私掃描、隱私脫敏、文檔脫敏、圖片脫敏及隱私還原；同時，騰訊旗下騰訊雲亦宣佈混元模型Token漲價。該股開市報550.5元，跌0.27%。

其他科網股亦普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.95%；美團（3690）跌1.16%；小米（1810）跌0.78%，百度（9888）亦跌0.66%，惟京東（9618）逆市升0.28%。至於MINIMAX（100）及智譜（2513）分別升1.7%及2.5%。

油價回升，石油股逆市向上，中海油（883）升1.85%；中石油（857）升1.62%；中港石油（632）更升近9%；油服股方面，山東墨龍（568）開市升近15%，百勤油服（2178）亦升逾8%。

不過，市場憂慮油價引發通脹上升及加息預期，金價今早曾跌0.5%至5,154美元水平，黃金相關股微跌，紫金（2899）跌0.65%；招金（1818）跌1%；山東黃金（1787）亦跌0.15%。

個股消息中，國泰君安國際（1788）今早公布，證監會和廉政公署周二（10日）到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並帶走部分文件；同時，一名非董事會成員的僱員被廉署拘留調查。公司對此高度重視，將繼續密切監察此事發展。該股開市報2.51元，跌逾4%。

北水動向方面，昨日淨買入港股34.48億元，中海油（883）、阿里（9988）及吉利汽車（175）分別獲淨買入10.39億元、6.98億元及5.32億元；而騰訊（700）、建行（939）及工行（1398）則分別遭淨賣出24.35億元、8.26億元及1.85億元。

—————

0855：美國總統特朗普稱伊朗境內「幾乎已無可打擊的目標」，戰事「即將結束」，但美國和以色列官員均表示目前尚未收到任何停止軍事行動的內部指令。此外，國際能源署（IEA）成員國計劃在全球範圍內釋放總計4億桶石油儲備，規模為史上最大，其中美國計劃釋放1.72億桶。

伊拉克油船遭遇不明襲擊

不過，據外媒報道，伊朗指隨着其軍隊周三襲擊商船，全球應該為油價達到200美元做好準備。另一方面，伊拉克官員指兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內，遭遇不明襲擊，導致起火，其中一名船員身亡。有關消息刺激國際油價向上，布蘭特期油曾升逾7%至98.58美元，WTI期油則升逾6%至92.89美元。

美股三大指數周三個股發展，道指跌289點或0.61%，報47417點；標普500指數跌5點或0.08%，報6775點；納指則升19點或0.08%，報22716點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌0.77%至7167點。亞太區股市方面，日經225指數暫跌1.3%至54309點；韓國綜合指數則微跌0.01%至5609點。